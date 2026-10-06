Даниел Малдини смята, че италианският национален тим има най-голяма нужда от ентусиазъм

Нападателят на националния тим на Италия Даниел Малдини определи като труден старта на отбора в турнира Лига на нациите, след като в четвъртия кръг от груповата фаза италианците постигнаха домакински успех с 3:1 над Турция.

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„Беше трудно начало на кампанията в Лигата на нациите, но останахме сплотени и отборният дух ни помогна да постигнем последните резултати. Знаехме, че съперникът ще излезе пределно мотивиран след пораженията си, но успяхме да се справим със силата им и да покажем най-добрата си игра“, заяви Малдини пред телевизия RAI.

Попитан за работата на селекционера Роберто Манчини, той коментира: „Ключовите думи са спокойствие и уравновесеност, това ти дава добро усещане. Със сигурност все още носим усещането за някои „призраци“ от последните години - трудни мачове. Това, от което имаме най-голяма нужда, е ентусиазъм. Искаме и феновете да бъдат с нас.“

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Снимки: Gettyimages