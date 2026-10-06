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Калафиори: Стадионът в Болоня винаги ми носи късмет

  • 6 окт 2026 | 11:59
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Калафиори: Стадионът в Болоня винаги ми носи късмет

Защитникът на Италия Рикардо Калафиори не скри радостта си от първия гол за националния отбор, който вкара при победата с 3:1 срещу Турция в четвъртия кръг на Лигата на нациите. Мачът се проведе на стадион „Ренато Дал'Ара“ в Болоня.

Защитникът влезе като резерва през втората част и малко след това отбеляза гол, с който направи резултата 2:1 за Италия.

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„Вярвам, че на този стадион винаги ме очаква нещо специално. Дебютирах тук и тук вкарах първия си гол за националния отбор. Беше съвсем различен мач в сравнение с мача в Турция. Беше важно бързо да си върнем преднината, а след това играхме добре и си свършихме работата.

Головете, отбелязани от защитниците, са знак за борбен отборен дух. Нямахме много време за тренировки, но се опитваме да приложим на практика това, което треньорът иска от нас. Вкарвам голове този сезон, но най-важното за мен е физическата ми форма. Когато съм във форма, съм готов да помогна на отбора“, каза Калафиори пред репортери след мача.

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Снимки: Imago

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