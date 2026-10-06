Малаго обясни защо ще остане начело на италианския футбол до новите избори

Досегашният президент на Италианската футболна федерация (FIGC) Джовани Малаго коментира днешното решение на местния олимпийски комитет (CONI), който първо го свали от неговия пост, а след това го назначи за временен комисар до провеждането на новите президентски избори.

Президентът на Италианската футболна федерация беше свален от поста си, но ще продължи да я ръководи

“Мисля, че всеки от вас е способен да каже дали има победител, или загубил, или може би нито едно от двете. Да се нарече всичко това “недоразумение” би било меко казано. Вчера Лучано Буонафильо (президентът на CONI. - б.р.) ми се обади, за да се срещнем днес. Имаше предложение, което напълно подкрепих и беше потвърдено от всички на съвета. Нямаше никакви проблеми относно това. Направих го от любов към спорта и CONI, както и за да избегнем разделение и срам. За мнозина би било сложно, но това беше възможност, която веднага приех положително. Чувствам се спокоен, здравият разум изигра своята роля тук. Мисля, че това е победа на здравия разум. Чувствам се по-отговорен като комисар, без да имам някакви заместници. Сега ще отида в офиса си и ще погледна календара. Можем да насрочим изборите до 7 декември, като ми се струва, че най-рано те могат да бъдат на 14 декември. Не знам как някой може да си мисли, че футболът не е бил на моята страна. Всички страни винаги са изразявали доверието си към мен.

𝐌𝐚𝐥𝐚𝐠𝐨̀: “𝐎𝐠𝐧𝐮𝐧𝐨 𝐩𝐮𝐨̀ 𝐝𝐚𝐫𝐞 𝐮𝐧 𝐠𝐢𝐮𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐬𝐮 𝐜𝐡𝐢 𝐡𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨 𝐨 𝐜𝐡𝐢 𝐡𝐚 𝐯𝐢𝐧𝐭𝐨“ Le parole di Giovanni Malagò, Commissario della FIGC🇮🇹⚽️ @Lpaglioni01 📹 #sportitalia #figc #malago https://t.co/wy4fbWXqpZ — Sportitalia (@tvdellosport) October 6, 2026

Много е забавно: от една страна, трябва да съм регистриран член на федерацията, а от друга, не бива да имам конфликт на интереси с клубовете. Но такъв е животът и посрещаме всичко с решителност. Буонфильо ми каза за своята молба преди съвета, като дори ще ми изпрати писмо. Дали Диана Бианкеди ще се завърне като отговорник на националния отбор? Не мисля, че това е въпрос за комисаря, а за президента. Утре сутрин ще пътувам до Берлин за среща с Александър Чеферин и УЕФА. Много съм доволен от националния тим. Тръгнали сме по много дълъг път, като сме преминали през трудни времена. Присъствах на пресконференциите, невинаги ще има толкова голям ентусиазъм. Бях впечатлен, че четири милиона италианци са проследили отзивите след мача. Похвали за Роберто Манчини, играчите, Клаудио Раниери и Силвио Балдини”, заяви Малаго.

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Снимки: Gettyimages