Италия 1:0 Турция, гол на Скамака

Италия посреща Турция в двубой от четвъртия кръг в Лигата на нациите. Резултатът до момента е 0:0. "Адзурите" са на трето място в група 1 на Лига "А" с 4 точки, а турците са на дъното в подреждането с нулев актив и голова разлика 1:8. Срещата на стадион "Ренато Дал'Ара" започна в 21:45 часа, а главен съдия е Шимон Марчиняк.

Италианците стартираха с домакинско поражение от Белгия (0:2), но след това разгромиха Турция с 4:1 като гост и направиха 1:1 при визитата си на Франция. Турците се представиха достойно срещу "петлите" и отстъпиха с 0:1, но бяха напълно безпомощни срещу Италия в Бурса и срещу Белгия в Лиеж.

В състава на Италия има няколко промени. Дебют като титуляр крилото на Наполи Антонио Вергара, а офназивното трио се допълва от Джанлука Скамака и Даниел Малдини. Шанс от първата минута получава и Иса Думбия, който ще си партнира в центъра на терена с Николо Барела и Алесандро Романо. На вратата е Джанлуиджи Донарума, а защитата пред него оформят Джовани Ди Лоренцо, Джанлука Манчини, Алесандро Бастони и Матео Руджери.

На пейката остават впечатлилият в прдишните двубои десен бек Майкъл Кайоде, Рикардо Калафиори, Сандро Тонали и Давиде Фратези, а от тима заради контузия отпадна Мойс Кийн.

Gli 1️⃣1️⃣ #Azzurri scelti dal Ct Roberto Mancini! 🇮🇹 Italia 🆚 Turchia 🇹🇷 ⏰ Ore 20.45 🏟️ Stadio Renato Dall’Ara, Bologna 📺 Rai Uno #NationsLeague #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro https://t.co/dL58jSZyPN — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) October 5, 2026

Селекционерът на Турция Винченцо Монтела е лишен от най-големите си звезди в лицето на Хакан Чалханоолу, Арда Гюлер и Кенан Йълдъз, но освен тях ще липсват и Оркун Кьокчу, Мерт Мюлдюр, Джан Узун и Баръш Йълмаз.

Нападението на гостите ще водят Арал Симсир и Юнус Акгюн, а в халфовата линия ще се разчита на Еврен Ерен Елмали, Исмаил Юксек, Салих Йозджан и Ирфан Кахведжи. Крйани бранители ще са Мехмет Зеки Челик и Ферди Кадиоглу, а двойка централни защитници пред Угурджан Чакър ще са Абдюлкерим Бардакджъ и Озан Кабак. Сред резервите са Керем Актюркоглу, Дениз Гюл и Мерих Демирал.

A Millî Takımımızın İtalya karşısında sahaya çıkacak 11’i belli oldu. 🇹🇷 11’imiz: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Ozan Kabak, İsmail Yüksek, Yunus Akgün, Ferdi Kadıoğlu, Aral Şimşir. #BizimÇocuklar🇹🇷 | #NationsLeague | #UNL | #ITATUR | @TK_TR — Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) October 5, 2026

Първите минути преминаха доста спокойно и никой от отборите не бързаше да предприема по-смели действията в противниковата половина. Турците видимо се опитваха да задържат продължително топката и да не допускат домакински натиск. Даниел Малдини и Джанлука Скамака пробваха далечни изстрели, но без да застрашат Угурджан Чакър. Турците отговориха с опасен удар на Озан Кабак, спасен от Донарума.

Последваха още няколко добри атаки на гостите, а защитата на Италия изглеждаше объркана. В 23-тата минута Скамака получи пас през центъра и прати топката в мрежата, но попадението не беше зачетено заради засада.

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Снимки: Gettyimages