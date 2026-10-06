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Манчини: Младите трупат опит и отборът израства

  • 6 окт 2026 | 01:53
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Манчини: Младите трупат опит и отборът израства

Селекционерът на Италия Роберто Манчини трогна журналистите с емоционално признание за покойния Джанлука Виали след победата над Турция с 3:1. Думите на специалиста предизвикаха спонтанни аплодисменти в залата за пресконференции, а наставникът подчерта, че новото поколение футболисти в състава тепърва ще разгръща потенциала си.

По време на брифинга след мача Манчини бе попитан какво му липсва най-много в сравнение с първия му период начело на националния тим.

„Джанлука Виали“, отговори лаконично и с тих глас селекционерът, което накара присъстващите репортери да го аплодират в знак на уважение към паметта на бившия нападател и дългогодишен негов съратник.

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Манчини отчете, че след триумфа на ЕВРО 2020 времената са се променили драстично и в тима тече процес на интегриране на млади състезатели.

Турция не е никак слаб отбор, въпреки резултатите си. Ние направихме девет промени в състава и нормално загубихме част от динамиката в играта, но нямахме друг избор, след като изиграхме четири двубоя в рамките на едва 11 дни. Доволни сме от израстването на отбора като цяло. Самият факт, че имаме шанс да се борим за класиране на четвъртфиналите в Лигата на нациите, е отлично постижение“, сподели треньорът.

Рикардо Калафиори вече е истински лидер – както в техническо и физическо отношение, така и с футболния си интелект. Антонио Вергара се нуждае от участие в подобни мачове, за да продължи да вдига летвата, и съм убеден, че ще се развие още повече. Иса Думбия играе редовно в Шампионската лига, което му дава предимство, но останах доволен и от двамата. Млади таланти като Алесандро Романо и Вергара трябва да трупат опит на това ниво.“

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„Смятам, че с качествата, които притежава, Скамака може да даде много повече. Замених него и Матео Руджери, тъй като вече имаха жълти картони, а главният съдия изглеждаше готов да покаже втори картон при първа възможност“, поясни наставникът.

Селекционерът на противника Винченцо Монтела е поставен под сериозен натиск след четири поредни поражения в Лигата на нациите, въпреки че именно той изведе турския тим до промоция в най-горната дивизия.

„Монтела свърши отлична работа, като класира Турция на Световно първенство и в Лига "А" на Лигата на нациите. Аз също съм работил в Турция, но това беше на клубно ниво с Галатасарай, където обстановката е съвсем различна. В състава му липсваха ключови фигури, което винаги се отразява. Двубоят тази вечер беше равностоен и двата състава показаха добър футбол“, заключи Роберто Манчини.

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Снимки: Gettyimages

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