ЦСКА поздрави един от емблематичните си нападатели

Слушай на живо: ЦСКА 1948 - ЦСКА

ЦСКА поздрави Владимир Манчев по случай рождения му ден. Бившият нападател на „червените“, който впоследствие бе и треньор на втория отбор на клуба, днес празнува своя 49-и рожден ден.От клуба не пропуснаха да отправят пожелания към Манчев и да отбележат специалния повод.

"Днес 49-и рожден ден празнува бившият нападател на ЦСКА Владимир Манчев.Манчев е роден на 6 октомври 1977 г.



Играе за ЦСКА в два периода – между 1996 и 2002 г. и между 2008 и 2010 г. Записва общо 132 двубоя във всички турнири и отбелязва 60 попадения.Манчев е носител на Купата на България през 1999 г., а през сезон 2001/2002 г. е голмайстор на Първа лига. Има 19 мача и 3 гола за националния отбор.



През юни 2015 г. става помощник на Христо Янев в ЦСКА и печели Купата на България. Между юни 2024 и септември 2025 г. е старши треньор на втория отбор на ЦСКА.



ЦСКА желае много здраве, щастие и успехи на Владимир Манчев!", гласеше съобщението на ЦСКА.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google