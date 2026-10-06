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ЦСКА поздрави един от емблематичните си нападатели

  • 6 окт 2026 | 15:46
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ЦСКА поздрави един от емблематичните си нападатели
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ЦСКА поздрави Владимир Манчев по случай рождения му ден. Бившият нападател на „червените“, който впоследствие бе и треньор на втория отбор на клуба, днес празнува своя 49-и рожден ден.От клуба не пропуснаха да отправят пожелания към Манчев и да отбележат специалния повод.

"Днес 49-и рожден ден празнува бившият нападател на ЦСКА Владимир Манчев.Манчев е роден на 6 октомври 1977 г.

Играе за ЦСКА в два периода – между 1996 и 2002 г. и между 2008 и 2010 г. Записва общо 132 двубоя във всички турнири и отбелязва 60 попадения.Манчев е носител на Купата на България през 1999 г., а през сезон 2001/2002 г. е голмайстор на Първа лига. Има 19 мача и 3 гола за националния отбор.

През юни 2015 г. става помощник на Христо Янев в ЦСКА и печели Купата на България. Между юни 2024 и септември 2025 г. е старши треньор на втория отбор на ЦСКА.

ЦСКА желае много здраве, щастие и успехи на Владимир Манчев!", гласеше съобщението на ЦСКА.

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