ЦСКА отбеляза 69 години от рождението на Георги Велинов

От ЦСКА отбелязаха, че днес се навършват 69 години от рождението на легендарния вратар на "армейците" и националния отбор на България - Георги Велинов.

"Джони е един от най-емблематичните и обичани футболисти на ЦСКА. Играе на "Българска армия" в два периода от кариерата си - от 1978-а до 1987-а и от 1991-а до 1993-а година, като брани вратата на любимия тим в над 330 мача във всички турнири.

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За 11 сезона в ЦСКА, Георги Велинов печели 6 шампионски титли и 5 Купи на България. През 1981 година е избран за Футболист номер 1 на България. Участник е в полуфиналните сблъсъци в КЕШ с Байерн (Мюнхен) през 1982 година.

Печели всеобщо и абсолютно заслужено признание като един от най-добрите на вратарския пост в цялата история на българския футбол. Джони ни напусна на 1 март т.г., а болката от неговата загуба никога няма да отшуми.

Поклон пред великия Георги Велинов! Завинаги един от нас!", написаха от Борисовата градина.

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