Стана ясно кога ще се реши съдбата на президента на Италианската футболна федерация

Президентът на Италианския олимпийски комитет (CONI) Лучано Буонфильо потвърди, че на 6 октомври (вторник) ще се състои събрание, на което ще се реши дали ще бъде назначен временен комисар начело на местната футболна федерация (FIGC).

Очакванията са тогава CONI да свали от власт президента на FIGC Джовани Малаго по обвинение, че не е имал необходимата документация при избирането му през юни, заради което убедителната му победа на изборите ще бъде обявена за невалидна. Проблемът е в това, че тогава той не е бил вписан като член на футболната федерация, тъй като преди това заемаше ролята именно на президент на местния олимпийски комитет.

CONI President Luciano Buonfiglio confirms a decision will be made on whether to place the FIGC under a special commissioner on October 6, hinting Giovanni Malagò will be removed.#Azzurri #Calcio #FIGC #Italy #SerieA pic.twitter.com/XBHfKBQmD5 — Football Italia (@footballitalia) October 1, 2026

“Тази сутрин започнахме процеса за събранието, което ще бъде проведено на 6 октомври, което ще бъде последвано от заседание на националния съвет. Ние сме добре подготвени, за да не оставяме място за тълкуване. Ще изпратим четирите мнения на нашите съдии на президентите на различните федерации и до всички членове на комитета. Ще се уверим, че комитетът няма да заеме лични позиции, излизайки извън областта, за която трябва да решим. Призовани сме да вземем решение без “ако” или “но”. Като държавен служител, мой дълг е да документирам, че тези четири становища са безспорни. Ще изпратя писмените мнения своевременно, за да не може никой да каже, че не е бил информиран. Нямам никакви съмнения относно чувството за отговорност и принадлежност към спортния свят. Необходимо е да възстановим етиката и спазването на правилата, защото си говорим за тези ценности, но когато се стигне до критичен момент, ни липсват смелостта и постоянството да ги приложим”, заяви Буонфильо, цитиран от “Скай Спорт”.

Междувременно, самият Малато изрази спокойствие относно бъдещето си на поста. “Много съм спокоен. Може и да греша, не знам, но не мисля, че е така. Върша тази работа като доброволец. Правя го, защото бях избран и имах подкрепата на гласовете. Също така бях призован от други хора. Предвид тези обстоятелства, защо да не бъде спокоен”, коментира той.

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Снимки: Gettyimages