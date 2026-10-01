Отговорникът за националния тим на Италия подаде оставка след по-малко от два месеца

Отговорникът за делегацията на националния отбор на Италия Диана Бианкеди подаде оставка от своя пост в местната футболна федерация (FIGC), на който беше назначена на 9 август.

Сред причините за нейното напускане е позицията ѝ на вицепрезидент на Италианския олимпийски комитет (CONI), която породи съмнения за възможен конфликт на интереси. Оставката ѝ дойде вследствие на изказване на спортния министър на Италия Андреа Абоди относно нейната позиция и тази на другия вицепрезидент на CONI Марко Ди Паола относно възможността местната федерация по вдигане на тежести да бъде поверена на временен комисионер.

Diana Bianchedi has resigned as FIGC delegation chief for the Italy national team, in the middle of a Nations League campaign, just two months after her controversial appointment.#Italy #Azzurri #FIGC #Calcio #Nazionale pic.twitter.com/FmhKTzABLc — Football Italia (@footballitalia) September 30, 2026

“Вицепрезидентите имат правото и задължението да изразяват своето мнение, но ако то винаги е противоположно, те трябва да направят избор. Тази роля им беше дадена като част от взаимоотношения на доверие. Отрезвяващо е, че тези две толкова емблематични фигури, на които са им поверени водещи роли въз основа на доверие, са неспособни да покажат тяхната вяра последователно. Това са решения, които те ще вземат вътрешно, но като общо правило подобни взаимоотношения не продължават дълго”, заяви Абоди.

Именно този коментар доведе до оставката на Бианкеди. “След изказванията, направени от спортния министър Андреа Абоди, и полемиката в медиите този следобед, аз подавам оставка като отговорник за делегацията на националния отбор. Решението беше направено от голямо уважение към CONI, неговия комитет, FIGC и спортните институции, доказано от кариерата ми на спортист и директор. Винаги съм действала честно и професионално, уважавайки правилата и хората, за доброто на спорта: ценности, които днес несправедливо са поставени под въпрос. Също така искам да направя крачка назад от “адзурите”, за да предпазя тима от безсмислена полемика. Съставът е задружен, мотивиран и със страхотни професионалисти от селекционера до всички играчи и служители. Благодаря им за начина, по който ме приеха, и за емоциите, които ми дадоха, макар и само за няколко дни. Нека си спомним, че спортът е най-вече за това. Нека подкрепяме тези момчета, те го заслужават”, гласи изявлението на двукратната олимпийска шампионка по фехтовка.

Междувременно, президентът на футболната федерация Джовани Малаго, който скоро може да бъде свален от власт именно от CONI, изрази възмущението си от обстоятелствата, довели до оставката на Бианкеди. “Мога само да се съглася с това решение. Намесата е нетрадиционна и неуместна. Мисля, че е невъзможно да се припише вината на нея. Според мен спортният министър не беше единственият, който се намесваше във футболни въпроси. Фактите ми изглеждат ясни. Диана беше особено разстроена от факта, че спортният министър обсъждаше заслугите и поведението в съвета на CONI. Това, което се случва, е факт. Ясно е, че има очевидна намеса в динамиката на спортното управление, което според мен е напълно грешно”, каза той.

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Снимки: Gettyimages