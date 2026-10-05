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Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

  • 5 окт 2026 | 07:35
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Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

Керванът на MotoGP се насочва към остров Ломбок, където тази седмица ще се проведе 17-ят кръг за сезон 2026. Тук може да намерите програмата на предстоящия състезателен уикенд за Гран При на Индонезия, а всичко часове са в българско време.

Петък (9 октомври):
4:00 часа – Moto3 първа свободна тренировка
4:50 часа – Moto2 първа свободна тренировка
5:45 часа – MotoGP първа свободна тренировка
8:15 часа – Moto3 официална тренировка
9:05 часа – Moto2 официална тренировка
10:00 часа – MotoGP официална тренировка

Събота (10 октомври):
3:40 часа – Moto3 втора свободна тренировка
4:25 часа – Moto2 втора свободна тренировка
5:10 часа – MotoGP втора свободна тренировка
5:50 часа – MotoGP квалификация
7:45 часа – Moto3 квалификация
8:40 часа – Moto2 квалификация
10:00 часа – MotoGP спринт (13 обиколки)

Неделя (11 октомври):
5:40 часа – MotoGP загрявка
7:00 часа – Moto3 състезание (20 обиколки)
8:15 часа – Moto2 състезание (22 обиколки)
10:00 часа – MotoGP състезание (27 обиколки)

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Снимки: Sportal.bg

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