Исан Гевара завърза още повече битката в Moto2 след късметлийска победа в Индонезия

Исан Гевара завърза още повече битката за титлата в Moto2 през 2026 година, след като спечели своята трета поредна и общо четвърта победа за сезона, триумфирайки в надпреварата за Гран При на Индонезия.
Успехът на испанеца на „Мандалика“ спокойно може да бъде определен като „късметлийски“, след като той дойде в резултат на повреда на негов съперник малко преди финала. Алекс Ескриг напълно контролираше събитията на остров Ломбок, въпреки че Гевара го настигаше, но до битка между двамата така и не се стигна, след като в края на предпоследната обиколка Ескриг намали с повреда и отпадна.
Състезанието започна с доста сериозен инцидент в първия завой, който наложи спирането на надпреварата в края на първия ѝ тур. Пострадали в тази масова катастрофа бяха Давид Алонсо, Дани Олгадо, Колин Вейер и Джо Робъртс, като от тях Алонсо и Робъртс не успяха да се включат в рестарта заради твърде големите поражения по техните мотори.
След подновяването на надпреварата, вече при скъсена дистанция от 14 обиколки, Ескриг поведе от втората позиция на стартовата решетка, изпреварвайки тръгналия първи Гевара. Пилотът на Клинт водеше спокойно и правеше чисто каране, но повреда го лиши от една напълно заслужена първа победа в Moto2.
Вместо това тя стана притежание на Гевара, който спечели пред лидера в шампионата Мануел Гонсалес, който направи едно от най-силните си карания за сезона, след като финишира втори, стартирайки едва десети. Така пилотът на ИнтактГП ограничи максимално загубите си от Гевара в битката за титлата в средния клас на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта.
Трети на подиума се качи Олгадо, който се включи в състезанието след големия инцидент в началото, благодарение на отличната работа на механиците на Аспар. След финала испанецът се извини на своя екип и на съотборника си Алонсо за контакт между двамата, който доведе до масовото падане в началото.
Сена Аджиъс финишира четвърти, а петицата на „Мандалика“ оформи Дани Муньос. Зад Тях Иван Ортола, Филип Салач, Алонсо Лопес, Тони Арболино и Хосе Антонио Руеда допълниха топ 10, а в точките влязоха още Вейер, Лука Лунета, Аюму Сасаки, Таийо Фурусато и Зонта ван дер Гурберг.
В генералното класирана Гонсалес остава начело с 265.5 точки, но неговият аванс пред Гевара вече е само 5.5 пункта преди финалните пет кръга за сезона. Тройката с изоставане от 74 точки спрямо лидера оформя Ортола.
Сезонът в Moto2 ще продължи след две седмици (23-25 октомври) с надпреварата за Гран При на Австралия, която ще се проведе за последен път на „Филип Айлънд“ преди да се премести на градското трасе в Аделаида догодина.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages