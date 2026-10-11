Исан Гевара завърза още повече битката в Moto2 след късметлийска победа в Индонезия

Исан Гевара завърза още повече битката за титлата в Moto2 през 2026 година, след като спечели своята трета поредна и общо четвърта победа за сезона, триумфирайки в надпреварата за Гран При на Индонезия.

IZAN GUEVARA DOES A HAT-TRICK OF #Moto2 WINS 🏆 #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/2dm9FTRxZ7 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 11, 2026

Успехът на испанеца на „Мандалика“ спокойно може да бъде определен като „късметлийски“, след като той дойде в резултат на повреда на негов съперник малко преди финала. Алекс Ескриг напълно контролираше събитията на остров Ломбок, въпреки че Гевара го настигаше, но до битка между двамата така и не се стигна, след като в края на предпоследната обиколка Ескриг намали с повреда и отпадна.

ESCRIG HAS LOST THE LEAD 🤯 A dream day over for @ForwardRacingGP ❌ #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/wtB3C7MdZq — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 11, 2026

Състезанието започна с доста сериозен инцидент в първия завой, който наложи спирането на надпреварата в края на първия ѝ тур. Пострадали в тази масова катастрофа бяха Давид Алонсо, Дани Олгадо, Колин Вейер и Джо Робъртс, като от тях Алонсо и Робъртс не успяха да се включат в рестарта заради твърде големите поражения по техните мотори.

Here's what happened in Turn 1 🔎 Thankfully all riders are on their feet 👏 #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/XLaars53Bx — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 11, 2026

След подновяването на надпреварата, вече при скъсена дистанция от 14 обиколки, Ескриг поведе от втората позиция на стартовата решетка, изпреварвайки тръгналия първи Гевара. Пилотът на Клинт водеше спокойно и правеше чисто каране, но повреда го лиши от една напълно заслужена първа победа в Moto2.

Just devastating stuff for Alex Escrig 💔 #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/NXz4eTTbQd — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 11, 2026

Вместо това тя стана притежание на Гевара, който спечели пред лидера в шампионата Мануел Гонсалес, който направи едно от най-силните си карания за сезона, след като финишира втори, стартирайки едва десети. Така пилотът на ИнтактГП ограничи максимално загубите си от Гевара в битката за титлата в средния клас на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта.

Brilliant fight through the field by @18manugonzalez to take P2 🥈 #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/Y3kHnhbW80 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 11, 2026

Трети на подиума се качи Олгадо, който се включи в състезанието след големия инцидент в началото, благодарение на отличната работа на механиците на Аспар. След финала испанецът се извини на своя екип и на съотборника си Алонсо за контакт между двамата, който доведе до масовото падане в началото.

From a Turn 1 crash to the podium for @daniholgado96 🔄 #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/deBUIH4gUU — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 11, 2026

Сена Аджиъс финишира четвърти, а петицата на „Мандалика“ оформи Дани Муньос. Зад Тях Иван Ортола, Филип Салач, Алонсо Лопес, Тони Арболино и Хосе Антонио Руеда допълниха топ 10, а в точките влязоха още Вейер, Лука Лунета, Аюму Сасаки, Таийо Фурусато и Зонта ван дер Гурберг.

В генералното класирана Гонсалес остава начело с 265.5 точки, но неговият аванс пред Гевара вече е само 5.5 пункта преди финалните пет кръга за сезона. Тройката с изоставане от 74 точки спрямо лидера оформя Ортола.

Just 5.5 points between Guevara and @18manugonzalez now 🤏 #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/XUOWIv9o23 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 11, 2026

Сезонът в Moto2 ще продължи след две седмици (23-25 октомври) с надпреварата за Гран При на Австралия, която ще се проведе за последен път на „Филип Айлънд“ преди да се премести на градското трасе в Аделаида догодина.

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Снимки: Gettyimages