Очаквайте на живо: Гран При на Индонезия в MotoGP

Битката за титлата в MotoGP продължава с надпреварата за Гран При на Индонезия, а от полпозишъна на „Мандалика“ ще стартира Раул Фернандес, който ще раздели първата редица с Марко Бедзеки и Фабио Ди Джанантонио. Новият лидер в шампионата Марк Маркес и неговият основен съперник Хорхе Мартин ще стартират четвърти и пети пред миналогодишния победител на остров Ломбок Фермин Алдегер.

Състезанието за Гран При на Индонезия, 17-ти кръг за сезон 2026 в MotoGP, започва в 10:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

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