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Гладиаторът Максимо Килес е новият световен шампион в Moto3

  • 11 окт 2026 | 07:49
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Гладиаторът Максимо Килес е новият световен шампион в Moto3

Максико Килес си гарантира предсрочно световната титла в Moto3 за 2026 година с една безапелационна победа в надпреварата за Гран При на Индонезия. Това е общо десети триумф в 16 състезания, в които испанецът е участвал от началото на сезона.

Пилотът на Аспар стартира от шестата позиция, но още до на втората обиколка стигна до първата позиция. След това испанецът започна да се откъсва, възползвайки се и от множеството битки зад него, но малко преди средата на дистанцията от 20 обиколки допусна сериозна грешка в 16-ия завой.

Тя му коства около секунда, но след нея Килес се концентрира и кара безгрешно до финала на дистанцията. При минаването покрай карирания флаг шампионът спечели с преднина от 2.9 секунди пред своя основен конкурент през сезона Давид Алманса.

Пилотът на ИнтактГП пробва един финален щурм в началото на втората половина на дистанцията, но Килес отговори на неговото темпо и Алманса трябваше да се задоволи с второто място и днес. Трети на „Мандалика“ финишира стартиралият от полпозишъна Брайън Уриарте, който във финалните турове водеше дуел с Матео Бертели за последната позиция на подиума. В крайна сметка той беше спечеле от пилота на КТМ, който пресече финалната линия с аванс само 0.094 пред своя италиански съперник.

Бертеле остана четвърти, а петицата оформи Рико Салмела. Представителят на домакините Веда Пратама финишира шести пред Адриан Фернандес, Гуидо Пини, Джоел Естебан и Скот Огдън, които допълниха топ 10. В точките в надпреварата на „Мандалика“ влязоха още Рюсей Яманака, Адриан Крусес, Валентин Пероне, Хаким Даниш и Хесус Риос.

В генералното класиране с актив от 351 точки Килес печели титлата цели пет кръга преди края на сезона, като испанецът има аванс от 132 пункта пред Алманса. Тройката с изоставане от 148 точки оформя Уриарте.

След финала, преди церемонията по награждаване, Килес отпразнува своята титла с препратка към популярния филм „Гладиатор“. В него главният герой, игран от Ръсел Кроу, носи името Максимус, което очевидно е било вдъхновение за името на Максимо. А днес Килес официално влезе в Колизеума на световните шампиони на Аспар.

Килес също така е първият пилот, който печели титлата в Moto3 при оставащи цели пет кръга до края на сезона. При прибирането си в бокса новият шампион беше поздравен от братята Марк и Алекс Маркес, които са негови ментори и често тримата тренират заедно между състезателните уикенди.

Сезонът в Moto3 ще продължи след две седмици (23-25 октомври) с надпреварата за Гран При на Австралия, която за последен път ще се проведе на „Филип Айлънд“ преди да се премести на градското трасе в Аделаида догодина.

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Снимки: Gettyimages

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