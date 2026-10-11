Гладиаторът Максимо Килес е новият световен шампион в Moto3

Максико Килес си гарантира предсрочно световната титла в Moto3 за 2026 година с една безапелационна победа в надпреварата за Гран При на Индонезия. Това е общо десети триумф в 16 състезания, в които испанецът е участвал от началото на сезона.

MAXIMUS DECIMUS QUILES. ⚔️ The Spaniard is YOUR 2026 #Moto3 WORLD CHAMPION 🏆 #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/QFOHW3mM4G — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 11, 2026

Пилотът на Аспар стартира от шестата позиция, но още до на втората обиколка стигна до първата позиция. След това испанецът започна да се откъсва, възползвайки се и от множеството битки зад него, но малко преди средата на дистанцията от 20 обиколки допусна сериозна грешка в 16-ия завой.

Quiles goes wide and loses a second! 🫢 #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/kBjFCQZWkg — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 11, 2026

Тя му коства около секунда, но след нея Килес се концентрира и кара безгрешно до финала на дистанцията. При минаването покрай карирания флаг шампионът спечели с преднина от 2.9 секунди пред своя основен конкурент през сезона Давид Алманса.

MAXIMO HAS DONE IT 🥇 QUILES WINS THE RACE AND CLINCHES THE #Moto3 CHAMPIONSHIP 🏆 #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/uRJVJXtk8w — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 11, 2026

Пилотът на ИнтактГП пробва един финален щурм в началото на втората половина на дистанцията, но Килес отговори на неговото темпо и Алманса трябваше да се задоволи с второто място и днес. Трети на „Мандалика“ финишира стартиралият от полпозишъна Брайън Уриарте, който във финалните турове водеше дуел с Матео Бертели за последната позиция на подиума. В крайна сметка той беше спечеле от пилота на КТМ, който пресече финалната линия с аванс само 0.094 пред своя италиански съперник.

ON TOP OF THE WORLD 🌎 Quiles is first ever #Moto3 rider to win a title with 5 races to go 🤯 #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/dXgNTw1fj8 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 11, 2026

Бертеле остана четвърти, а петицата оформи Рико Салмела. Представителят на домакините Веда Пратама финишира шести пред Адриан Фернандес, Гуидо Пини, Джоел Естебан и Скот Огдън, които допълниха топ 10. В точките в надпреварата на „Мандалика“ влязоха още Рюсей Яманака, Адриан Крусес, Валентин Пероне, Хаким Даниш и Хесус Риос.

В генералното класиране с актив от 351 точки Килес печели титлата цели пет кръга преди края на сезона, като испанецът има аванс от 132 пункта пред Алманса. Тройката с изоставане от 148 точки оформя Уриарте.

Here's #MAXIMVS ⚔️ Quiles enters the @asparteam World Champion Colosseum 🤩 #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/7wavFWh1V1 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 11, 2026

След финала, преди церемонията по награждаване, Килес отпразнува своята титла с препратка към популярния филм „Гладиатор“. В него главният герой, игран от Ръсел Кроу, носи името Максимус, което очевидно е било вдъхновение за името на Максимо. А днес Килес официално влезе в Колизеума на световните шампиони на Аспар.

Maximus Decimus Quiles 🔥 #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/NC0jcfb48P — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 11, 2026

Килес също така е първият пилот, който печели титлата в Moto3 при оставащи цели пет кръга до края на сезона. При прибирането си в бокса новият шампион беше поздравен от братята Марк и Алекс Маркес, които са негови ментори и често тримата тренират заедно между състезателните уикенди.

Quiles celebrates with @marcmarquez93 and @alexmarquez73 🙌 #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/UClFeb6kPF — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 11, 2026

Сезонът в Moto3 ще продължи след две седмици (23-25 октомври) с надпреварата за Гран При на Австралия, която за последен път ще се проведе на „Филип Айлънд“ преди да се премести на градското трасе в Аделаида догодина.

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Снимки: Gettyimages