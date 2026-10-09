Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Раул Фернандес поведе пред Бедзеки и Мартин с нов рекорд в Индонезия

  • 9 окт 2026 | 11:48
  • 754
  • 0
Раул Фернандес поведе пред Бедзеки и Мартин с нов рекорд в Индонезия

Пилотът на Тракхаус Априлия Раул Фернандес оглави класирането в края на официалната тренировка преди Гран При на Индонезия, след като постави нов абсолютен рекорд на „Мандалика“. Сесията започна със забавяне от 35 минути заради технически проблем с транспондерите за времеизмерването на пистата.

Испанецът завъртя тур за 1:28.725, с който подобри с 0.107 секунди постижението, с което Марко Бедзеки спечели квалификацията на остров Ломбок преди година. Самият Бедзеки се нареди на втората позиция с пасив от 0.219, като той беше единствения друг пилот освен Фернандес, който слезе под 1:29 за обиколки в рамките на днешния ден.

Тройката с пасив от 0.481 спрямо оформи лидерът в генералното класиране в MotoGP Хорхе Мартин, а зад него четвърти и пети се наредиха Педро Акоста и Марк Маркес, които изостанаха със съответно 0.669 и 0.701 от Фернандес. В топ 10 в края на вторите 60 минути за подготовка влязоха още Фабио Ди Джанантонио, Фабио Куартараро, Алекс Маркес, Франко Морбидели и Франческо Баная, който за първи път от Гран При на Нидерландия в края на юни се класира директно за втората фаза на квалификацията.

Първи извън нея остана Алекс Ринс, който завърши на 0.090 зад двукратния световен шампион и ще трябва да минава през първите 15 минути на битката за полпозишъна. В тях компания на заводския пилот на Ямаха ще правят Джак Милър, Ай Огура, Лука Марини, Фермин Алдегер, Топрак Разгатлиоглу, Брад Биндър, Йоан Зарко, Диого Морейра, Маверик Винялес, Енеа Бастианини и Алейш Еспаргаро.

Огура беше големият губещ от серията от падания в края на тренировката, които не му позволиха да направи чиста обиколка без да минава през зона с жълт флаг. Падания в заключителните минути на сесията направиха Морейра, Ринс, Алекс Маркес и Бастианини, за когото това беше втора катастрофа за тренировката.

Освен тях катастрофи имаха още миналогодишният победител в Индонезия Алдегер и Куартараро, чието падане беше най-тежкото от всички. Французинът изтърва мотора си с доста висока скорост в бързия осмия завой, след което се превъртя няколко пъти в зоната за сигурност. Пилотът на Ямаха беше леко замаян в миговете след падането си, но по-късно се върна на пистата с втория си мотор и влезе в топ 10.

Уикендът за Гран При на Индонезия, 17-ти кръг за сезон 2026 в MotoGP, ще продължи утре в 5:10 часа сутринта българско време с 30-минутната втора свободна тренировка. Веднага след нейния край, в 5:50 часа, ще започне и квалификацията, която ще определи реда на стартиране за спринта и състезанието на „Мандалика“.

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

  • 9 окт 2026 | 08:27
  • 15385
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

  • 9 окт 2026 | 08:27
  • 5195
  • 0
Бедзеки пред Маркес и Мартин на старта на уикенда в Индонезия

Бедзеки пред Маркес и Мартин на старта на уикенда в Индонезия

  • 9 окт 2026 | 06:44
  • 2940
  • 0
Люис Хамилтън: Младите пилоти стават все по-предпазливи на мокра писта

Люис Хамилтън: Младите пилоти стават все по-предпазливи на мокра писта

  • 8 окт 2026 | 21:06
  • 2468
  • 0
Мерцедес доминира и в битката за печелене на пари във Формула 1

Мерцедес доминира и в битката за печелене на пари във Формула 1

  • 8 окт 2026 | 18:08
  • 1181
  • 0
Ще дебютира ли Никола Цолов във Формула 1 още този месец?

Ще дебютира ли Никола Цолов във Формула 1 още този месец?

  • 8 окт 2026 | 17:44
  • 10122
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА отчете голяма загуба и огромен скок на заплати, Левски измести Ботев, а Лудогорец обяви рекордни приходи

ЦСКА отчете голяма загуба и огромен скок на заплати, Левски измести Ботев, а Лудогорец обяви рекордни приходи

  • 9 окт 2026 | 08:23
  • 19590
  • 43
Лудогорец следи капитана на Университатя (Крайова)

Лудогорец следи капитана на Университатя (Крайова)

  • 9 окт 2026 | 11:01
  • 4640
  • 3
Гиздол връща крилата в ЦСКА

Гиздол връща крилата в ЦСКА

  • 9 окт 2026 | 09:04
  • 10526
  • 9
Кръгът във Втора лига стартира с две вълнуващи срещи

Кръгът във Втора лига стартира с две вълнуващи срещи

  • 9 окт 2026 | 09:21
  • 3987
  • 1
Мегеров иска на свобода - Демерджиев: Оръжието, с което е убит Илиян Филипов, не е намерено

Мегеров иска на свобода - Демерджиев: Оръжието, с което е убит Илиян Филипов, не е намерено

  • 8 окт 2026 | 18:46
  • 38237
  • 19
Димитър Илиев: Продадоха ме на ЦСКА без да знам

Димитър Илиев: Продадоха ме на ЦСКА без да знам

  • 8 окт 2026 | 19:47
  • 28714
  • 28