Раул Фернандес поведе пред Бедзеки и Мартин с нов рекорд в Индонезия

Пилотът на Тракхаус Априлия Раул Фернандес оглави класирането в края на официалната тренировка преди Гран При на Индонезия, след като постави нов абсолютен рекорд на „Мандалика“. Сесията започна със забавяне от 35 минути заради технически проблем с транспондерите за времеизмерването на пистата.

Astonishing lap record and P1 in Practice by @25raulfernandez 👏 #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/4907xoBlZm — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 9, 2026

Испанецът завъртя тур за 1:28.725, с който подобри с 0.107 секунди постижението, с което Марко Бедзеки спечели квалификацията на остров Ломбок преди година. Самият Бедзеки се нареди на втората позиция с пасив от 0.219, като той беше единствения друг пилот освен Фернандес, който слезе под 1:29 за обиколки в рамките на днешния ден.

FASTEST EVER LAP AT MANDALIKA ⏱️ @25raulfernandez goes HALF A SECOND QUICKER 🤯 #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/3OMqBUlcmC — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 9, 2026

Тройката с пасив от 0.481 спрямо оформи лидерът в генералното класиране в MotoGP Хорхе Мартин, а зад него четвърти и пети се наредиха Педро Акоста и Марк Маркес, които изостанаха със съответно 0.669 и 0.701 от Фернандес. В топ 10 в края на вторите 60 минути за подготовка влязоха още Фабио Ди Джанантонио, Фабио Куартараро, Алекс Маркес, Франко Морбидели и Франческо Баная, който за първи път от Гран При на Нидерландия в края на юни се класира директно за втората фаза на квалификацията.

25 minutes ago, El Diablo was on the floor and now he gets into the Top 5 💪 #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/NGcRKkB2wd — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 9, 2026

Първи извън нея остана Алекс Ринс, който завърши на 0.090 зад двукратния световен шампион и ще трябва да минава през първите 15 минути на битката за полпозишъна. В тях компания на заводския пилот на Ямаха ще правят Джак Милър, Ай Огура, Лука Марини, Фермин Алдегер, Топрак Разгатлиоглу, Брад Биндър, Йоан Зарко, Диого Морейра, Маверик Винялес, Енеа Бастианини и Алейш Еспаргаро.

Огура беше големият губещ от серията от падания в края на тренировката, които не му позволиха да направи чиста обиколка без да минава през зона с жълт флаг. Падания в заключителните минути на сесията направиха Морейра, Ринс, Алекс Маркес и Бастианини, за когото това беше втора катастрофа за тренировката.

A couple of crashes for @rins42 and @bestia23 👀 #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/hWETktqmhm — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 9, 2026

Освен тях катастрофи имаха още миналогодишният победител в Индонезия Алдегер и Куартараро, чието падане беше най-тежкото от всички. Французинът изтърва мотора си с доста висока скорост в бързия осмия завой, след което се превъртя няколко пъти в зоната за сигурност. Пилотът на Ямаха беше леко замаян в миговете след падането си, но по-късно се върна на пистата с втория си мотор и влезе в топ 10.

A washing machine tumble for Fabio Quartararo 😔 #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/9Kt8mGsznw — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 9, 2026

Уикендът за Гран При на Индонезия, 17-ти кръг за сезон 2026 в MotoGP, ще продължи утре в 5:10 часа сутринта българско време с 30-минутната втора свободна тренировка. Веднага след нейния край, в 5:50 часа, ще започне и квалификацията, която ще определи реда на стартиране за спринта и състезанието на „Мандалика“.

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages