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Марк Маркес се възползва от кошмара на Априлия и спечели спринта на "Мандалика"

  • 10 окт 2026 | 10:29
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Марк Маркес се възползва от кошмара на Априлия и спечели спринта на "Мандалика"

Марк Маркес спечели своя втори пореден и общо осми спринт от началото на сезона в MotoGP, след като триумфира в късата надпревара на индонезийската „Мандалика“, възползвайки се от кошмара на Априлия.

Спринтът започна с инцидент още в първия завой, който извади от битката стартиралите от първите две позиции Раул Фернандес и Марко Бедзеки. До контакта между двамата се стигна, след като те бяха атакувани от вътрешната страна на кривата както от Марк Маркес, така и от Фабио Ди Джанантонио, който разполагаше с най-вътрешната траектория в спирането.

Атаката на пилота на VR46 Дукати доведе до верижна реакция, която принуди първо Маркес да изправи мотора си леко на изхода от завоя, което пък доведе до затваряне на газта и от страна на Бедзеки. Фернандес обаче нямаше време за реакция и се стигна до контакт между него и заводския пилот на Априлия, който извади и двамата на спринта.

А целият този хаос позволи на стартиралия пети Мартин да поведе пред Маркес и Ай Огура, който също напредна с четири места на старта, а Ди Джанантонио, който поведе за момент, се озова на четвъртата позиция. След като се озова начело на колоната, Мартин започна да се откъсва пред Маркес, като авансът му беше достигнал 1.5 секунди.

В деветия тур обаче Мартинатора намали рязко темпото си и пропусна световния шампион пред себе си, най-вероятно заради проблем с налягането в неговата предна гума. В оставащите 4.5 тура на дистанцията от 13 обиколки Маркес беше безгрешен и спечели пред Огура и Ди Джанантонио, които също изпревариха Мартин, който допусна сериозна грешка в края на предпоследния тур и финишира извън подиума.

Пети завърши Алекс Маркес, а шестото място беше за Педро Акоста, който малко след средата на дистанцията трябваше да мине през дългата обиколка заради прекалено много излизания извън пистата. Зад него в точките влязоха още Фермин Алдегер, Франческо Баная и Фабио Куартараро.

След напълно неочакваната си победа в спринта Маркес излиза еднолично на върха на генералното класиране за първи път от началото на сезона, като с 343 точки той води с 4 пред Мартин. Тройката с пасив от 59 пункта оформя Бедзеки, който ще се надява на истинско чудо до края на сезона, за да има шанс да спечели световната титла.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Индонезия
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Индонезия

Състезанието за Гран При на Индонезия, 17-ти кръг за сезон 2026 в MotoGP, е предвидено за утре от 10:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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