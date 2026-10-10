Раул Фернандес засенчи претендентите за титлата и грабна полпозишъна в Индонезия

Раул Фернандес спечели своя първи полпозишън в MotoGP, след като триумфира в квалификацията преди Гран При на Индонезия, в която пилотът на Тракхаус Априлия засенчи претендентите за световната титла.

FIRST #MotoGP POLE POSITION 👏 FANTASTIC @25raulfernandez 😎 #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/xrczx7JHrd — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 10, 2026

Испанецът завоюва първото място на старта с обиколка за 1:28.852, с която той изпревари с 0.109 секунди Марко Бедзеки. Заводският пилот на Априлия беше най-бърз след първите излизания на пистата, но не успя да подобри своя резултат във втората си серия от обиколки и остана втори.

👊 @25raulfernandez goes TOP and @fabiodiggia49 to P3 #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/WI4fznzxkI — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 10, 2026

Трети с пасив от 0.196 се класира Фабио Ди Джанантонио, който си подари място на първата редица за своя 28-ми рожден ден. Четвърти и пети останаха световният шампион Марк Маркес и лидерът в генералното класиране Хорхе Мартин, а компания на двамата на втория ред ще прави миналогодишният победител на „Мандалика“ Фермин Алдегер. Ай Огура, Алекс Маркес и Педро Акоста ще оформят третата редица пред Франческо Баная, Франко Морбидели и Фабио Куартараро, които ще стартират от четвъртия ред.

Second row for @marcmarquez93 and @88jorgemartin even after some mind games 💪 #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/ZEzJsu5TxL — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 10, 2026

Миналогодишният победител Алдегер беше най-бърз в изпълнената с падания първа фаза на квалификацията, в която той постигна 1:29.639, с което изпревари с 0.090 Огура и двамата продължиха напред към решителните 15 минути на битката за полпозишъна. Първи извън тях остана Алекс Ринс, който завърши на 0.105 зад Огура и ще оглави петата редица пред Енеа Бастианини и Лука Марини.

📈 @aldeguer54 tops Q1 and @aiogura79 holds onto the last Q2 spot #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/cCd9OJnPvn — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 10, 2026

Зад тях на шестия ред ще се наредят Брад Биндър, Джак Милър и Маверик Винялес, а на седмата редица ще застанат Топрак Разгатлиоглу и съотборниците в LCR Хонда Йоан Зарко и Диого Морейра. Самотен на последната редица ще бъде Алейш Еспаргаро, който този уикенд замества болния Жоан Мир в заводския отбор на Хонда.

Разгатлиоглу участва в квалификацията малко повече от половин час, след като извади дясното си рамо след един много неприятен хайсайт по време на втората свободна тренировка. Падания по време на първата фаза на квалификацията направиха Огура, Бастианини, Милър, Зарко и Морейра, като Зарко регистрира две катастрофи.

All sorts of drama as we see @jackmilleraus, @johannzarco1 and @aiogura79 on the floor! 🤯 #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/FDHM8kBPpm — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 10, 2026

Уикендът за Гран При на Индонезия, 17-ти кръг за сезон 2026 в MotoGP, ще продължи в 10:00 часа българско време със спринта на „Мандалика“, който ще бъде с продължителност от 13 обиколки.

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages