Раул Фернандес засенчи претендентите за титлата и грабна полпозишъна в Индонезия

Раул Фернандес спечели своя първи полпозишън в MotoGP, след като триумфира в квалификацията преди Гран При на Индонезия, в която пилотът на Тракхаус Априлия засенчи претендентите за световната титла.
Испанецът завоюва първото място на старта с обиколка за 1:28.852, с която той изпревари с 0.109 секунди Марко Бедзеки. Заводският пилот на Априлия беше най-бърз след първите излизания на пистата, но не успя да подобри своя резултат във втората си серия от обиколки и остана втори.
Трети с пасив от 0.196 се класира Фабио Ди Джанантонио, който си подари място на първата редица за своя 28-ми рожден ден. Четвърти и пети останаха световният шампион Марк Маркес и лидерът в генералното класиране Хорхе Мартин, а компания на двамата на втория ред ще прави миналогодишният победител на „Мандалика“ Фермин Алдегер. Ай Огура, Алекс Маркес и Педро Акоста ще оформят третата редица пред Франческо Баная, Франко Морбидели и Фабио Куартараро, които ще стартират от четвъртия ред.
Миналогодишният победител Алдегер беше най-бърз в изпълнената с падания първа фаза на квалификацията, в която той постигна 1:29.639, с което изпревари с 0.090 Огура и двамата продължиха напред към решителните 15 минути на битката за полпозишъна. Първи извън тях остана Алекс Ринс, който завърши на 0.105 зад Огура и ще оглави петата редица пред Енеа Бастианини и Лука Марини.
Зад тях на шестия ред ще се наредят Брад Биндър, Джак Милър и Маверик Винялес, а на седмата редица ще застанат Топрак Разгатлиоглу и съотборниците в LCR Хонда Йоан Зарко и Диого Морейра. Самотен на последната редица ще бъде Алейш Еспаргаро, който този уикенд замества болния Жоан Мир в заводския отбор на Хонда.
Разгатлиоглу участва в квалификацията малко повече от половин час, след като извади дясното си рамо след един много неприятен хайсайт по време на втората свободна тренировка. Падания по време на първата фаза на квалификацията направиха Огура, Бастианини, Милър, Зарко и Морейра, като Зарко регистрира две катастрофи.
Уикендът за Гран При на Индонезия, 17-ти кръг за сезон 2026 в MotoGP, ще продължи в 10:00 часа българско време със спринта на „Мандалика“, който ще бъде с продължителност от 13 обиколки.
Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGPДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages