Бедзеки пред Маркес и Мартин на старта на уикенда в Индонезия

Марко Бедзеки започна уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP по възможно най-добрия начин, след като даде най-доброто време в края на първата свободна тренировка на „Мандалика“.
Италианският пилот на Априлия, който беше категорично най-бързият пилот на остров Ломбок преди година, зае първата позиция с време от 1:30.132. С него той изпревари с 0.237 секунди световният шампион Марк Маркес, а тройката оформи лидерът в генералното класиране Хорхе Мартин, който изостана с 0.266 от съотборника си в Априлия.
Педро Акоста се класира на четвъртата позиция с пасив от 0.294, а Раул Фернандес допълни челната петица с изоставане от 0.402. В топ 10 в края на първите 45 минути за подготовка на „Мандалика“ влязоха още Франко Морбидели, Фабио Ди Джанантонио, Фабио Куартараро, миналогодишният победител Фермин Алдегер и неговият съотборник в Грезини Дукати Алекс Маркес.
В рамките на сесията бяха отчетени общо три падания, като първото от тях дойде 14 минути след началото на тренировката, когато Диого Морейра падна в първия завой. По-късно Ай Огура падна с близо 200 км/ч в осмия завой, а падане имаше и за Алдегер в първия завой. За щастие и тримата пилоти бяха невредими и по-късно се върнаха на пистата с вторите си мотори.
Уикендът за Гран При на Индонезия, 17-ти кръг за сезон 2026 в MotoGP, ще продължи в 10:00 часа българско време с 60-минутната официална тренировка. Както винаги, тя ще определи кои ще са десетимата пилоти, които ще се класират директно за втората фаза на утрешната квалификация.
Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGPДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages