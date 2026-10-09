Бедзеки пред Маркес и Мартин на старта на уикенда в Индонезия

Марко Бедзеки започна уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP по възможно най-добрия начин, след като даде най-доброто време в края на първата свободна тренировка на „Мандалика“.

A perfect start to the weekend for Bez 🔝 #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/vUyiyIfjFW — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 9, 2026

Италианският пилот на Априлия, който беше категорично най-бързият пилот на остров Ломбок преди година, зае първата позиция с време от 1:30.132. С него той изпревари с 0.237 секунди световният шампион Марк Маркес, а тройката оформи лидерът в генералното класиране Хорхе Мартин, който изостана с 0.266 от съотборника си в Априлия.

Great save @peccobagnaia 👏 #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/3mxn3ajjpf — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 9, 2026

Педро Акоста се класира на четвъртата позиция с пасив от 0.294, а Раул Фернандес допълни челната петица с изоставане от 0.402. В топ 10 в края на първите 45 минути за подготовка на „Мандалика“ влязоха още Франко Морбидели, Фабио Ди Джанантонио, Фабио Куартараро, миналогодишният победител Фермин Алдегер и неговият съотборник в Грезини Дукати Алекс Маркес.

В рамките на сесията бяха отчетени общо три падания, като първото от тях дойде 14 минути след началото на тренировката, когато Диого Морейра падна в първия завой. По-късно Ай Огура падна с близо 200 км/ч в осмия завой, а падане имаше и за Алдегер в първия завой. За щастие и тримата пилоти бяха невредими и по-късно се върнаха на пистата с вторите си мотори.

FAST crash for @aiogura79 who is up and walking 🫢 #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/MKFDYs1Tlv — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 9, 2026

Уикендът за Гран При на Индонезия, 17-ти кръг за сезон 2026 в MotoGP, ще продължи в 10:00 часа българско време с 60-минутната официална тренировка. Както винаги, тя ще определи кои ще са десетимата пилоти, които ще се класират директно за втората фаза на утрешната квалификация.

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages