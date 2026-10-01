Цветан Соколов изкълчи глезен

Бившият капитан на националния отбор по волейбол Цветан Соколов, който след 17 години супер успешен престой в чужбина се завръща в родния шампионат с екипа на "Дея" е изкълчил глезен по време на тренировка.

Дея спорт би Берое в приятелска среща в Стара Загора! Цветан Соколов с 21 точки

"Травмата не е особено сериозна, но е нужно време за възстановяване. Със сигурност Цецо ще пропусне контролата срещу "Локомотив Авия" в петък в зала "Младост", призна пред "24 часа" собственикът и президент на Дея Волей д-р Александър Маджуров.

Бразилският център Витао и японският посрещач Косуке Хата имат здравословни проблеми от победните 2 контроли преди дни срещу Берое в Стара Загора, но има шансове да играят срещу Локомотив Авиа.

В първия кръг от сезон 2026/2027 в Супер Волей е градското дерби между Дея и Нефтохимик на 22 октомври в зала "Младост".

Нафтата се подготвя на макс, като се пуска от четвъртък до събота на силен турнир в Стара Загора с участието още на домакина "Берое", ЦСКА и сръбския "Войводина" (Нови Сад)

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google