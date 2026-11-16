Лучано Де Чеко за прякорите си: Когато чуя „Маестро“, веднага се обръщам

Разпределителят на волейболния Локомотив Лучано Де Чеко сподели впечатленията си след категоричния домакински успех с 3:0 гейма над Енисей в мач от седмия кръг на руското първенство.

Аржентинският плеймейкър похвали публиката и изрази задоволство от представянето на тима, воден от Пламен Константинов, като същевременно насочи вниманието към следващото сериозно предизвикателство.

Пламен Константинов и Локомотив с 5-а поредна победа в Русия

„Дербито премина по страхотен начин. Атмосферата беше отлична, а местните фенове са просто невероятни. Играхме силно, макар че можем и още по-добре. Като цяло сме изключително доволни. Предстои ни сложен двубой и трябва да се подготвим сериозно за Динамо. Много сме щастливи и от завръщането на Дима Лизик на игрището – това е чудесна новина“, заяви Де Чеко.

Опитният състезател допълни, че адаптацията му върви отлично и вече разбира основните указания в тренировъчния процес:

„Понякога не е лесно, но разбирам основните волейболни детайли и всичко, което казва Пламен. За два месеца престой това е напълно достатъчно.“

Запитан кой от популярните си прякори предпочита – Маестро или Де Чоко, волейболистът отговори с усмивка пред изданието „БО Спорт“:

„Постоянно ме наричат Де Чоко, но Маестро много ми допада. Когато някой каже „Маестро“, веднага се обръщам, така че всичко е наред.“

Локомотив заема лидерската позиция в шампионата на Русия с актив от 18 точки след 6 победи в 7 изиграни срещи. На 18 ноември отборът от Новосибирск приема състава на Динамо.

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