Светослав Гоцев: Треньорството е неспиращ процес, а базата у нас е крайно недостатъчна

Бившият волейболист Светослав Гоцев направи подробен разбор на актуалните теми в българския волейбол по време на гостуването си в предаването на Sportal.bg „Block Out“, както и коментира прехода си от активен състезател към треньорската професия.

„Преходът от спортист към треньор не е чак толкова изненадващ, но е различен. Ако трябва да съм честен пред всички и пред себе си, очаквах, че състезателният живот е много по-труден от треньорския. Мислех си, че като състезател съм бил изключително ангажиран – да ходя на тренировки, да спазвам хранителни режими, да се подготвям и така нататък, а като треньор ще имам повече свобода на действие, което абсолютно не кореспондира с реалността в треньорската професия. Тя е изключително отговорна. Първо, отговаряш не само за себе си и за своето представяне, а и за това на още 14, 15, 18 момчета. Освен това ако един спортист отива, тренира два часа следобед и си се прибира, треньорът работи още преди тренировката, за да я подготви, да я структурира и да я представи. След това да менажира самия процес. Добрият треньор трябва да види кои са слабите и кои са силните страни на отбора, а след тренировката да подготви плана за следващия ден, така че да се работи върху слабите елементи от вчера. Това е един неспиращ процес“, заговори бившият център.

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Светослав Гоцев заговори и за условията в „Левски“, както и за работата си с останалите треньори и специалисти в клуба.

„Радвам се, че във волейболната си кариера успях да завърша точно в „Левски“ – клуб, който вече е стигнал нивото да изгради добър мъжки отбор, женски отбор, с който се опитваме да атакуваме призови позиции, както и добра школа. Целта на клуба е да развива и треньорски кадри. Изключително благодарен съм, че ми се даде тази възможност и че с времето ще мога да се обогатявам от страхотни специалисти като Николай Желязков – смея да твърдя, легенда в българския волейбол. Сега като колеги треньори той ми помага изключително много. С Христо Цветанов също обменяме опит – той ми дава идеи. Евгени Иванов отскоро е с нас и имам страхотни впечатления от него. Работи много, комуникираме чудесно и той е силно ангажиран с детско-юношеската школа, която е една от основите и двигателите на нашия отбор – да произвеждаме наши кадри, които да захранват мъжкия тим, а също и националния. Както знаете, в националния отбор по волейбол в момента имаме 7–8 момчета“, каза Светослав Гоцев.

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Само след няколко седмици започва волейболният сезон в България, а началото му дава турнирът за Суперкупата на България, който ще се проведе именно в залата на „Левски“.

„Суперкупата според мен ще даде една по-ясна първоначална визия за отборите. Със сигурност първите срещи на тимовете сега няма да са това, което ще бъдат в края на плейофите, но спечелването на една Суперкупа в началото окрилява отбора. Изпитал съм го това и знам какво е напрежението и стягането в състава преди един трофей, както и какво носи спечелването му. След това, дори да има някаква загуба в процеса на първенството, тя не тежи чак до такава степен.“

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„Реално образованието ми е кондиционен треньор и нутриционист, имам и бакалавърска степен като треньор по волейбол. Така че кондиционната подготовка винаги ми е била интересна – първо, защото самият аз съм успявал да правя неща, които да тествам върху себе си, за да видя дали са приложими и дали работят. С течение на годините съм си изградил някаква методика на работа. Възпитаник съм на г-н Юлиан Карабиберов, а бакалавърската ми степен за треньор по волейбол е от Югозападния университет в Благоевград, където срещнах страхотни специалисти, отворени за работа. Смятам, че научих доста и това ме вкара в сегашното ми амплоа. Иначе относно кондиционната подготовка – работя основно с деца, но също и с атлети, както и с хора, които не са толкова напреднали. Смятам, че при този начин на живот всяко едно дете, ако не тренира някакъв отборен спорт, трябва да намира време да работи с кондиционен треньор, за да има някаква двигателна основа и култура“, завърши Светослав Гоцев за едно от новите си начинания след края на активната волейболна кариера.

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