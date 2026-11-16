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Вълшебният Мони Николов!

  • 16 ное 2026 | 20:29
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Той го направи в САЩ, направи го в Русия, а сега го прави и в Италия…

Поредното зрелищно отиграване на Мони Николов обикаля социалните мрежи, потвърждавайки, че този млад български разпределител притежава качества, които наистина го отличават. Той невинаги чака съотборниците му да завършат разиграването – когато се появи възможност, той поема нещата в свои ръце!

Братя Николови изпуснаха първи трофей в Италия! Перуджа с невероятен обрат срещу Лубе за Суперкупата
Братя Николови изпуснаха първи трофей в Италия! Перуджа с невероятен обрат срещу Лубе за Суперкупата

Във видеото виждаме Николов по време на финала за Суперкупата срещу Перуджа – той поема инициативата сам да завърши разиграването с отиграване, което перфектно илюстрира уникалния му подход към съвременния волейбол. А най-интересното?

Това не е нещо ново за него; то е постоянна черта в стила му на игра. Мони демонстрира тези специфични атакуващи качества още по време на престоя си в колежанското първенство на САЩ с екипа на Лонг Бийч Стейт, където не просто разпределяше топката, а представляваше сериозна заплаха в атака. Всъщност, още в първата си година той бе избран за най-полезен играч (MVP) на турнира на NCAA и за най-добър колежански играч за сезона.

Впоследствие, докато играеше за Локомотив (Новосибирск) в Русия, той продължи да доказва, че може да предложи много повече от чисто организиране на играта.

Сега, в Италия с екипа на Лубе Чивитанова, тази черта е също толкова ярко изразена!

Симеон Николов е разпределител, който притежава ръст, атлетизъм, експлозивност и отлично разбиране на играта, което му позволява да създава проблеми на съперниците си по най-различни начини. Той не се колебае да атакува при второто докосване, да се възползва от пропуски в блокадата на противника или да поеме отговорност в дадена ситуация, щом усети подходящия момент.

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