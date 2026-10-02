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Нефтохимик чист успех над Берое, ще гони трофея "Купа Стара Загора"

  • 2 окт 2026 | 19:42
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Действащият носител на Купата на България и сребърен медалист в Супер Волей Нефтохимик 2010 (Бургас) записа втора победа в турнира за "Купа Стара Загора" и ще се бори за трофея. Воденият от Иван Станев тим надигра домакините от Берое 2016 (Стара Загора) с 3:0 (25:23, 25:21, 25:21) във втория двубой от надпреварата, изигран в зала "Иван Вазов.

Утре (3 октомври) от 15:30 ч. Нефтохимик среща 19-кратния първенец на Сърбия - Войводина (Нови Сад). При победа момчетата на Иван Станев ще триумфират с трофея.

Старши треньорът Иван Станев направи само една промяна в състава – отначало на игралното поле бе Константин Чипев вместо Ясен Петров, който се появи впоследствие.

Специалистът заложи на същата стартова шестица - Владимир Станков, Стоян Димитров, Стефан Чавдаров, Мартин Кръстев, Адам Бартош и Стефан Скакич.

Нефтохимик започна с победа срещу ЦСКА участието си за Купа "Стара Загора"
Нефтохимик започна с победа срещу ЦСКА участието си за Купа "Стара Загора"

Решително в първата част бе появата на терена на посрещача Димитър Василев за начален удар при 22:22. В началото на третия гейм бургазлии оформиха преднина след серия от сервиси на диагонала Стоян Димитров.

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