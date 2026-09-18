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  3. Нефтохимик 2010 ще представи отбора си в контрола срещу сръбския Ниш

Нефтохимик 2010 ще представи отбора си в контрола срещу сръбския Ниш

  • 18 сеп 2026 | 13:49
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Волейболният отбор на Нефтохимик 2010 ще има празнично представяне за новия сезон срещу елитния сръбски ОК Ниш, съобщиха от бургаския клуб.

"Действащият носител на Купата на България и вицешампион на страната ще представи отбора си за новия сезон навръх Деня на независимостта - във вторник, 22 септември  Това ще стане в бургаската зала "Младост", където от 17:00 часа е насрочена първата от договорените две контроли с елитния сръбски тим ОК Ниш. Вторият мач с участника в сръбската Суперлига е в деня след празника - 23 септември, пак от 17:00 часа в "Младост". Това са и първите предсезонни контроли на тима, воден от старши треньора Иван Станев, който е и спортен директор на клуба", написаха бургазлии на сайта си.

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