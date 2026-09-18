Нефтохимик 2010 ще представи отбора си в контрола срещу сръбския Ниш

Волейболният отбор на Нефтохимик 2010 ще има празнично представяне за новия сезон срещу елитния сръбски ОК Ниш, съобщиха от бургаския клуб.

"Действащият носител на Купата на България и вицешампион на страната ще представи отбора си за новия сезон навръх Деня на независимостта - във вторник, 22 септември Това ще стане в бургаската зала "Младост", където от 17:00 часа е насрочена първата от договорените две контроли с елитния сръбски тим ОК Ниш. Вторият мач с участника в сръбската Суперлига е в деня след празника - 23 септември, пак от 17:00 часа в "Младост". Това са и първите предсезонни контроли на тима, воден от старши треньора Иван Станев, който е и спортен директор на клуба", написаха бургазлии на сайта си.