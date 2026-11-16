Двама от Дея в болница

Здравословни проблеми пратиха двама волейболисти от Дея в болница.

Още в четвъртък посрещачът Косуке Хата е почувствал неразположение със замайване и спешно е приет в клиниката на президента на клуба д-р Александър Маджуров. Японецът затова пропусна мача срещу Славия в София.

Дея с чиста победа над Славия в София

Бившият младежки национал играл в САЩ, 22-годишният разпределител Даниел Мицин, който е резерва на Георги Братоев в Дея е лепнал вирус и в понеделник сутринта също е приет в болница.

"Хубавото е, че нямаме мач в предстоящия 6-ти кръг. Прогнозите са Хата да се включи в тренировките от сряда. Надявам се и Даниел да се оправи до няколко дни", призна пред "24 часа" треньорът на бургаския тим Георги Димитров, който проведе сутрешна тренировка във фитнеса и следобедна в зала "Младост" с всички останали играчи, начело с Цецо Соколов и братя Братоеви.

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