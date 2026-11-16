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Трагедията в Драгоман почерни волейбола! 18-годишната жертва е била състезателка на ВК Сливнишки герой

  • 16 ное 2026 | 19:28
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Трагедията в Драгоман почерни волейбола! 18-годишната жертва е била състезателка на ВК Сливнишки герой

18-годишна  волейболистка на ВК Сливнишки герой (Сливница) е загиналото момиче, след като е била блъсната от автомобил, управляван от служител на „Гранична полиция“ в Драгоман в неделя. От ОДМВР - София потвърдиха за катастрофата и за задържан служител на реда.

По случая е образувано следствено дело. Става въпрос за 26-годишен граничен полицай, служител на ГКПП - Драгоман. Той е бил задържан скоро след инцидента.

Мъжът е шофирал с 1,6 промила алкохол в кръвта според показанията на дрегера, с който е тестван при ареста.

Започнало е и дисциплинарно производство за тежко нарушение по Закона за МВР, като служителят вече е отстранен от заеманата длъжност. От "Гранична полиция" заявиха, че ще му бъде наложено най-тежкото дисциплинарно наказание.

Загиналата е 18-годишната Милена, която е била състезател на клуба до миналия сезон. Две години тя е тренирала  волейбол във ВК Сливнишки герой, но тази година поради липса на такава селекция за девойки в клуба, не е била картотекирана.

От клуба определят младото момиче като "хубаво и усмихнато дете", като са останали потресени от ужасния и трагичен инцидент, довел до отнемането на живот на млад човек.

„Ръководството, треньорският щаб и състезателите на Волейболен клуб „Сливнишки герой“ изказват своите най-искрени съболезнования на семейството и близките ѝ в този тежък момент. Скърбим заедно с вас. Почивай в мир, Милена! Светъл да е пътят ти“, написаха от клуба ѝ в социалните мрежи.

От волейболния Драгоман също излязоха със скръбна позиция след трагичния инцидент.

Ето какво гласи тя:

 „СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ НА ВОЛЕЙБОЛА,
С дълбока болка и прискърбие приехме новината за трагичния инцидент в Драгоман, отнел живота на младото момиче - състезателка на ВК Сливнишки герой.
От името на ВК Драгоман изказваме най-искрените си съболезнования към семейството и близките и, към нейните съотборници, треньори и всички, които са я познавали и обичали.
В този тежък момент думите са безсилни да изразят болката от една безвременна загуба. Споделяме скръбта на всички засегнати от тази трагедия и свеждаме глави в знак на почит и съпричастност.
Поклон!
Съболезнования от ръководството, треньорския щаб и състезателите на ВК Драгоман“.

Жители на Драгоман организират мирно бдение в памет на 18-годишната Милена, която загина, след като беше блъсната от автомобил в града.

Обявеният час е 18:30 часа, а мястото - ул. „Петрушин Мадов“.

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