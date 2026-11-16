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Футбол, минифутбол и волейбол в програмата на Sportbg.bg

  • 16 ное 2026 | 19:58
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Футбол, минифутбол и волейбол ще има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица.

16-ное-2026   20.15   ФК Дулизелм - Малки Страсти (минифутбол)
16-ное-2026   21.15   ФК Вила Марк Орбит - МФК Керелски (минифутбол)
17-ное-2026   19.15   ТиК-КЦМ - МФК Прогрес (минифутбол)
17-ное-2026   20.15   ТНН Голд - МФК Надежда (минифутбол)
17-ное-2026   21.15   Инфинит Енерджи - МФК Кичуза (минифутбол)
17-ное-2026   20.15   ФК Класиците - Амиго Северозапад (минифутбол)
17-ное-2026   21.15   Младежите - МФК Булгари (минифутбол)
18-ное-2026   19.30   Етрополе - Миньор (волейбол)
18-ное-2026   20.15   Полигран - ШуърГоу (минифутбол)
18-ное-2026   21.15   АФК Дианабад - ФК Лев Инс (минифутбол)
19-ное-2026   19.15   МФК Булгари - АФК Дианабад (минифутбол)
19-ное-2026   20.15   Зелен Свят - Пи Ви Джи (минифутбол)
19-ное-2026   21.15   ФК Локорско - Войводите (минифутбол)
20-ное-2026   18.00   Монтана волей - Дунав Русе (волейбол)
21-ное-2026   11.00   НСА (София) - АФР (София) (футбол)
21-ное-2026   11.00   ЦСКА (София) U17 - Септември (София) U17 (футбол)
21-ное-2026   14.00   ЦСКА III (София) - Оборище (Панагюрище) (футбол)
21-ное-2026   19.00   Нефтохимик 2010 - Металург (футбол)
22-ное-2026   11.00   ЦСКА (София) U15 - ФК ЦСКА 1948 (София) U15
(футбол)
22-ное-2026   13.00   Етър (Велико Търново) - Лудогорец 1945 (Разград)
(футбол)
22-ное-2026   13.30   ЦСКА (София) U16 - ФК ЦСКА 1948 (София) U16
(футбол)
22-ное-2026   17.00   Локомотив Авиа - Славия (волейбол)
22-ное-2026   17.00   Софийски Университет - Черноморец Бяла (волейбол)

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