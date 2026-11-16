Футбол, минифутбол и волейбол в програмата на Sportbg.bg

Футбол, минифутбол и волейбол ще има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица.
16-ное-2026 20.15 ФК Дулизелм - Малки Страсти (минифутбол)
16-ное-2026 21.15 ФК Вила Марк Орбит - МФК Керелски (минифутбол)
17-ное-2026 19.15 ТиК-КЦМ - МФК Прогрес (минифутбол)
17-ное-2026 20.15 ТНН Голд - МФК Надежда (минифутбол)
17-ное-2026 21.15 Инфинит Енерджи - МФК Кичуза (минифутбол)
17-ное-2026 20.15 ФК Класиците - Амиго Северозапад (минифутбол)
17-ное-2026 21.15 Младежите - МФК Булгари (минифутбол)
18-ное-2026 19.30 Етрополе - Миньор (волейбол)
18-ное-2026 20.15 Полигран - ШуърГоу (минифутбол)
18-ное-2026 21.15 АФК Дианабад - ФК Лев Инс (минифутбол)
19-ное-2026 19.15 МФК Булгари - АФК Дианабад (минифутбол)
19-ное-2026 20.15 Зелен Свят - Пи Ви Джи (минифутбол)
19-ное-2026 21.15 ФК Локорско - Войводите (минифутбол)
20-ное-2026 18.00 Монтана волей - Дунав Русе (волейбол)
21-ное-2026 11.00 НСА (София) - АФР (София) (футбол)
21-ное-2026 11.00 ЦСКА (София) U17 - Септември (София) U17 (футбол)
21-ное-2026 14.00 ЦСКА III (София) - Оборище (Панагюрище) (футбол)
21-ное-2026 19.00 Нефтохимик 2010 - Металург (футбол)
22-ное-2026 11.00 ЦСКА (София) U15 - ФК ЦСКА 1948 (София) U15
(футбол)
22-ное-2026 13.00 Етър (Велико Търново) - Лудогорец 1945 (Разград)
(футбол)
22-ное-2026 13.30 ЦСКА (София) U16 - ФК ЦСКА 1948 (София) U16
(футбол)
22-ное-2026 17.00 Локомотив Авиа - Славия (волейбол)
22-ное-2026 17.00 Софийски Университет - Черноморец Бяла (волейбол)