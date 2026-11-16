Денис Карягин с 13 точки, но Фано, със Стоил Палев, изпусна победата

Денис Карягин и Стоил Палев и техният Есенс Хотелс (Фано) допуснаха драматична загуба в италианската Серия А2. Воденият от Марко Бонита тим отстъпи у дома на Домотек (Реджо Калабрия) с 2:3 (25:20, 12:25, 25:20, 20:25, 9:15) в среща от 5-ия кръг, продължила малко повече от два часа.

Домакините на два пъти повеждаха в геймовете, но не успяха да затворят двубоя и трябваше да се задоволят с една точка.

Денис Карягин реализира 13 точки (1 блок, 55% ефективност в атака и 38% позитивно посрещане). Българският посрещач започна като титуляр в първите два гейма, влезе като резерва в четвъртия и отново бе сред стартовите шестима в тайбрека.

Стоил Палев води играта на Фано като титулярен разпределител и в петте части и завърши с 1 точка.

Фано наложи волята си в първия гейм, в който се откъсна с 16:12 и 21:16, преди да го спечели с 25:20. Гостите отговориха с убедително представяне във втората част – 25:12.

Карягин, Палев и съотборниците им отново излязоха напред след 25:20 в третия гейм, но Реджо Калабрия намери сили за нов отговор. Домотек поведе с 16:12 и 21:15 в четвъртата част и вкара срещата в тайбрек след 25:20.

Решителният гейм започна отлично за гостите, които дръпнаха с 5:1. Фано не успя да заличи изоставането си и отстъпи с 9:15.

Най-резултатен за домакините бе Алесандро Тондо с 15 точки (7 блока и 44% ефективност в атака - +2). Джулио Пинали и Клаудио Катанео добавиха по 13 точки.

За победителите Олександър Бойко реализира 19 точки (1 блок, 2 аса и 47% ефективност в атака - +2). Рикардо Йерволино допринесе със 17, а Клемен Шен – с 15 точки.

След срещата Фано е пети с 8 точки след 2 победи и 3 загуби. Реджо Калабрия е непосредствено след него със 7 точки и баланс от 3 успеха и 2 поражения.

В следващия кръг отборът на двамата българи гостува на Порто Виро на 22 ноември от 19,00 часа българско време.

ЕСЕНС ХОТЕЛС (ФАНО) – ДОМОТЕК (РЕДЖО КАЛАБРИЯ) 2:3 (25:20, 12:25, 25:20, 20:25, 9:15)

ФАНО: Стоил Палев 1, Джулио Пинали 13, Денис Карягин 13, Клаудио Катанео 13, Стефано Трилини 6, Алесандро Тондо 15 – Алберто Бенедиченти-либеро (Матео Мескиари 3, Стефано Бизото, Давиде Боскини, Кристиан Фалчони, Андреа Узанца, Филипо Паскучи, Емануеле Дзанола)

Старши треньор: МАРКО БОНИТА

РЕДЖО КАЛАБРИЯ: Давиде Саита 2, Олександър Бойко 19, Клемен Шен 15, Рикардо Йерволино 17, Марко Брагато 3, Лука Преста 7 – Саверио Де Сантис-либеро (Алесандро Бруно-либеро, Андреа Астерити, Даниеле Буци 3, Доменико Лагана, Марко Фаврето, Енрико Ладзарето, Матия Бонано)

Старши треньор: АНТОНИО ПОЛИМЕНИ.

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