Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол

Денис Карягин с 13 точки, но Фано, със Стоил Палев, изпусна победата

  • 16 ное 2026 | 20:10
  • 261
  • 0
Денис Карягин с 13 точки, но Фано, със Стоил Палев, изпусна победата

Денис Карягин и Стоил Палев и техният Есенс Хотелс (Фано) допуснаха драматична загуба в италианската Серия А2. Воденият от Марко Бонита тим отстъпи у дома на Домотек (Реджо Калабрия) с 2:3 (25:20, 12:25, 25:20, 20:25, 9:15) в среща от 5-ия кръг, продължила малко повече от два часа.

Домакините на два пъти повеждаха в геймовете, но не успяха да затворят двубоя и трябваше да се задоволят с една точка.

Денис Карягин реализира 13 точки (1 блок, 55% ефективност в атака и 38% позитивно посрещане). Българският посрещач започна като титуляр в първите два гейма, влезе като резерва в четвъртия и отново бе сред стартовите шестима в тайбрека.

Стоил Палев води играта на Фано като титулярен разпределител и в петте части и завърши с 1 точка.

Фано наложи волята си в първия гейм, в който се откъсна с 16:12 и 21:16, преди да го спечели с 25:20. Гостите отговориха с убедително представяне във втората част – 25:12.

Карягин, Палев и съотборниците им отново излязоха напред след 25:20 в третия гейм, но Реджо Калабрия намери сили за нов отговор. Домотек поведе с 16:12 и 21:15 в четвъртата част и вкара срещата в тайбрек след 25:20.

Решителният гейм започна отлично за гостите, които дръпнаха с 5:1. Фано не успя да заличи изоставането си и отстъпи с 9:15.

Най-резултатен за домакините бе Алесандро Тондо с 15 точки (7 блока и 44% ефективност в атака - +2). Джулио Пинали и Клаудио Катанео добавиха по 13 точки.

За победителите Олександър Бойко реализира 19 точки (1 блок, 2 аса и 47% ефективност в атака - +2). Рикардо Йерволино допринесе със 17, а Клемен Шен – с 15 точки.

След срещата Фано е пети с 8 точки след 2 победи и 3 загуби. Реджо Калабрия е непосредствено след него със 7 точки и баланс от 3 успеха и 2 поражения.

В следващия кръг отборът на двамата българи гостува на Порто Виро на 22 ноември от 19,00 часа българско време.

ЕСЕНС ХОТЕЛС (ФАНО) – ДОМОТЕК (РЕДЖО КАЛАБРИЯ) 2:3 (25:20, 12:25, 25:20, 20:25, 9:15)

ФАНО: Стоил Палев 1, Джулио Пинали 13, Денис Карягин 13, Клаудио Катанео 13, Стефано Трилини 6, Алесандро Тондо 15 – Алберто Бенедиченти-либеро (Матео Мескиари 3, Стефано Бизото, Давиде Боскини, Кристиан Фалчони, Андреа Узанца, Филипо Паскучи, Емануеле Дзанола)

Старши треньор: МАРКО БОНИТА

РЕДЖО КАЛАБРИЯ: Давиде Саита 2, Олександър Бойко 19, Клемен Шен 15, Рикардо Йерволино 17, Марко Брагато 3, Лука Преста 7 – Саверио Де Сантис-либеро (Алесандро Бруно-либеро, Андреа Астерити, Даниеле Буци 3, Доменико Лагана, Марко Фаврето, Енрико Ладзарето, Матия Бонано)

Старши треньор: АНТОНИО ПОЛИМЕНИ.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Вълшебният Мони Николов!

Вълшебният Мони Николов!

  • 16 ное 2026 | 20:29
  • 111
  • 0
Футбол, минифутбол и волейбол в програмата на Sportbg.bg

Футбол, минифутбол и волейбол в програмата на Sportbg.bg

  • 16 ное 2026 | 19:58
  • 305
  • 0
Трагедията в Драгоман почерни волейбола! 18-годишната жертва е била състезателка на ВК Сливнишки герой

Трагедията в Драгоман почерни волейбола! 18-годишната жертва е била състезателка на ВК Сливнишки герой

  • 16 ное 2026 | 19:28
  • 4752
  • 6
Двама от Дея в болница

Двама от Дея в болница

  • 16 ное 2026 | 19:14
  • 909
  • 1
Лучано Де Чеко за прякорите си: Когато чуя „Маестро“, веднага се обръщам

Лучано Де Чеко за прякорите си: Когато чуя „Маестро“, веднага се обръщам

  • 16 ное 2026 | 17:53
  • 516
  • 0
MVP Християн Димитров заби 16 точки (6 аса) при категорична победа на Равена

MVP Християн Димитров заби 16 точки (6 аса) при категорична победа на Равена

  • 16 ное 2026 | 17:16
  • 920
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Естония 2:1 България, спасяване на Андреев

Естония 2:1 България, спасяване на Андреев

  • 16 ное 2026 | 20:30
  • 53495
  • 339
Ерата Крушарски е към своя край: Локо (Пловдив) в сериозни преговори за нов собственик

Ерата Крушарски е към своя край: Локо (Пловдив) в сериозни преговори за нов собственик

  • 16 ное 2026 | 14:51
  • 20462
  • 49
Естонският шампион с ЦСКА: Ще победим България, от "Армията" ми забавиха златния медал половин година

Естонският шампион с ЦСКА: Ще победим България, от "Армията" ми забавиха златния медал половин година

  • 16 ное 2026 | 07:39
  • 43566
  • 35
Левски следи юношески национал, който играе във Втора лига

Левски следи юношески национал, който играе във Втора лига

  • 16 ное 2026 | 09:10
  • 31057
  • 27
Популярен журналист обърна внимание на новия директор на Левски и разкри топ футболисти, които е препоръчал за Милан и Рома

Популярен журналист обърна внимание на новия директор на Левски и разкри топ футболисти, които е препоръчал за Милан и Рома

  • 16 ное 2026 | 09:50
  • 17494
  • 23
Лигата на нациите: Исландия се забавлява, Лихтенщайн върна един гол в Литва

Лигата на нациите: Исландия се забавлява, Лихтенщайн върна един гол в Литва

  • 16 ное 2026 | 19:39
  • 19060
  • 3