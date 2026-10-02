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Светослав Гоцев в “Block Out": Българите, сме хора на крайностите, една загуба не прави треньора и момчетата слаби

  • 2 окт 2026 | 16:47
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Бившият национал Светослав Гоцев гостува в студиото на Sportal.bg и предаването “Block Out”. Бившият, център, който сега работи в школата на Левски коментира представянето на националния отбор на България на ЕвроВолей, където София бе сред домакините на форума. 

„Ако се върна назад във времето и прегледам едно мое старо интервю – бях казал много точно, че тези, които ги прегръщаха след второто място, ще са първите, които ще започнат да ги плюят, ако няма успех. И точно това стана. Ние, българите, сме хора на крайностите – обичаме силно, мразим силно. Момчетата положиха огромен труд. Изиграха страхотна Лига на нациите, бяха изключително близо до класиране за финалите. Не успяхме да победим в един мач – срещу Германия тук, пред собствена публика, където дефинитивно сме по-добри от тях. Но това не прави тези деца слаби, не прави този треньор слаб, не прави организацията ни слаба и всичко това, което се случи около отбора, не трябва да се хвърля навън. Окей, нямаме успех, сядаме на масата и виждаме какво може да се подобри за следващото състезание.“

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Според него българският национален отбор продължава да върви в правилната посока към целта си, а именно класиране на Олимпиада: „Догодина има световно първенство. Едно добро класиране – говоря за топ 8 на Световното – ни гарантира почти сигурно влизане на Олимпиада.“

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„Стигаме пак до материалната база – там всичко е сбито и трудно. В училищните салони се играе баскетбол, футбол, хандбал, волейбол – всичко е в много сбит график. Спрямо времето, когато аз бях подрастващ, нещата откъм материална база със сигурност са много по-добре, но са крайно недостатъчни. И тук говорим за общински зали – просто няма такива. Една „Арена Армеец“ е направена за Цеца да пее там, а ако националният отбор иска да тренира – всеки може да направи запитване какви са ценоразписите“, отговори бившият национал, когато бе запитан за залите и условията у нас.

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