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Алекс Грозданов и Богданка (Люблин) ще защитават Купата на Полша в Краков

  • 1 окт 2026 | 13:42
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Kапитанът на националите Алекс Грозданов и неговият Богданка ЛУК (Люблин) ще защитават Купата на Полша в Краков.

Градът отново ще бъде домакин на финалния турнир за трофея - четирите отбора, които ще останат в битката за трофея, ще се съберат в "Таурон Арена" на 23 и 24 януари 2027 г.

През миналия сезон тимът от Люблин спечели Купата на Полша за първи път в историята си. Триумфът дойде именно в Краков пред близо 13 000 зрители.

Краков приема за пети порден и общо шести път финалния турнир. От 2023 г. решителните мачове за Купата неизменно се провеждат в най-голямата зала в Полша.

През 2025 г. в "Таурон Арена" беше поставен абсолютен рекорд за посещаемост в полския клубен волейбол – над 14 000 зрители наблюдаваха мачовете. При последното издание имаше близо 13 000 зрители.

Организаторите обявиха датите повече от три месеца предварително, а продажбата на билети за финалния турнир вече започна.

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