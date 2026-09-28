Алекс и Мони Николови ще се присъединят утре към Лубе

Започва ключова фаза от предсезонната подготовка на „червено-белите“ от Кучине Лубе (Чивитанова) със завръщането на националните състезатели и насрочването на по-сериозни тестове. Утре, понеделник, 28 септември, ще стартира шестата седмица от заниманията на тима. Това е важен етап за Кучине Лубе Чивитанова, тъй като във вторник към отбора ще се присъединят двамата канадски национали, завърнали се от финала на НОРСЕКА – посрещачът Ерик Льопки и централният блокировач Джаксън Хау.

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Към тях ще се включат и играчите, които приключиха участието си на осминафиналите на Европейското първенство: централният блокировач Антонин Климеш, посрещачите Миран Куюнджич и Алекс Николов, разпределителят Симеон Николов и диагоналът Максим Тонконох. Последният е в Чивитанова от миналата сряда, но досега тренираше индивидуално. Очаква се от четвъртък към групата да се присъединят и двамата италиански национали, които бяха близо до класиране на полуфиналите на континенталния шампионат – капитанът на Лубе Фабио Балазо и Матия Ботоло.

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Работната седмица включва съвместна тренировка със свободен вход в сряда следобед (18:00 ч.) в „ПалаСавели“ в Порто Сан Джорджо срещу Юаса Батери Гротадзолина. Това ще бъде втората предсезонна проверка между двата отбора след теста в събота в „Евросуоле Форум“. Първата официална приятелска среща за Лубе е насрочена за неделя, 4 октомври (17:30 ч.), в спортната зала в Сан Северино Марке срещу Чистерна Волей. Мачовете в „ПалаЧарапика“ се превръщат в традиция за Кучине Лубе Чивитанова след срещите с Модена през 2024 г. и 2025 г.

Предвидени са пет отворени за публика технически тренировки в залата на отбора между понеделник, 28 септември, и петък, 2 октомври:

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