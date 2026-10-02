ЦСКА се справи с Войводина в Стара Загора

Нефтохимик 2010 и ЦСКА постигнаха победи във втория ден на международния волейболен турнир „Купа Стара Загора“, който се провежда в спортна зала „Иван Вазов“.

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Нефтохимик 2010 победи домакина Берое 2016 с 3:0 (25:23, 25:21, 25:21) в първия мач за деня и записа втора победа в надпреварата, а ЦСКА се наложи над сръбския Войводина (Нови Сад) също с 3:0 (27:25, 25:23, 25:20) гейма.

Във вчерашния ден Нефтохимик 2010 спечели срещу ЦСКА с 3:1, а Войводина победи Берое 2016 със същия резултат.

В последния ден на турнира, 3 октомври, от 15:30 часа Нефтохимик 2010 ще играе срещу Войводина, а от 18:00 часа Берое 2016 ще се изправи срещу ЦСКА. След срещата е предвидено награждаване и официално закриване на надпреварата.

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