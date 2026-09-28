Джанлоренцо Бленджини: Голямата ни цел е класирането за Олимпийските игри в Лос Анджелис

Година след големия успех и сребърните медали на Световното първенство, България отново заживя в ритъма на националния отбор по волейбол. Въпреки ранното отпадане на Европейското първенство, пълната зала в София изпрати с аплодисменти своите герои.

За пътя от триумфа до разочарованието и уроците след него - националният селекционер Джанлоренцо Бленджини говори пред Тодор Христов по "Нова телевизия".

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- В спорта често се казва, че за да започнеш да печелиш, трябва първо да се научиш да губиш. При нас като че ли стана обратното. Постигнахме големи успехи през миналата година, а сега трябва да преживеем едно разочарование, за да започнем отново да побеждаваме.

- От всеки един мач, не само от един цял турнир, може да научиш много. Най-вече по отношение на изграждането на характера в един отбор. При нашите момчета се получи точно това - на базата на резултатите от миналата година сега логично трябваше да преживеят големите очаквания и стреса от това, че трябва да спечелят на всяка цена.

Още преди първия мач със Северна Македония се усети известно напрежение от големия брой фенове. От всички хора, които следят и подкрепят тяхното представяне. Това е много важна част от развитието и изграждането на състезателите.

Бих погледнал на цялата картина малко по-комплексно – от гледна точка на това, което свършихме през цялото лято. Успяхме да направим някои наистина стойностни неща и важни подобрения в цялостната структура на отбора, със стабилното представяне на двама нови играчи, които намериха своето място и дадоха допълнителна стойност на тима. Със запазването на позицията си в световната ранглиста направихме важна крачка към постигането на нашата най-голяма цел – класирането за Олимпийските игри в Лос Анджелис.

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- Това беше второто ви европейско първенство в България, първото обаче беше като селекционер на италианския национален отбор. Заобичахте ли повече България, след като видяхте публиката? Спомняме си посрещането след световното първенство, но сега в серия от мачове усетихте подкрепата на над 10 000 фенове в залата, които винаги бяха зад вас.

- Още миналата година имах възможност да кажа, че съм наистина поразен от това, което получихме като любов при посрещането след световното първенство. Никога не съм си представял, че нещо подобно може да се случи. Още тогава осъзнах колко дълбока е обичта на българите към този спорт, към този отбор и че това наистина е спорт с големи традиции.

Нещото обаче, което ми направи по-силно впечатление сега, беше обичта и подкрепата на хората след загубата от Германия. Хората дойдоха и ни благодариха за това, което сме направили, въпреки разочарованието.

Тази връзка надхвърли обикновените отношения между фен и отбор, при които хората се чувстват щастливи и подкрепят отбора само когато има победи. Тук по-скоро става дума за чиста любов, чисто човешко отношение и разбиране за това, че не сме успели, но ще продължим напред.

- Ние сме на двете крайности. Или отборът е страхотен, или се е провалил, а истината винаги е някъде по средата. Намирате ли някаква грешка в работата си през лятото, за да не стигнете в крайна сметка до резултата, който сте очаквали?

- Критиките са неизбежна част от нашата работа. Те присъстват винаги, дори понякога когато печелиш, така че аз ги приемам като нещо нормално. По отношение на това дали си взел най-правилните решения, няма как да го знаеш по време на подготовката. Разбира се, може да се появят въпроси, когато не е постигнат резултат, но вече е късно. Ето защо за мен ще бъде важно с моя екип да направим анализ къде не сме се справили както трябва и къде можем да се подобрим.

- На няколко пъти споменавахте младостта на този отбор. Много играчи след световното първенство трябваше да се сблъскат и с популярността, и със славата. Големите ни звезди Александър Николов и Симеон Николов подписаха рекламни договори. Интересът към тях се повиши значително. Забелязахте ли през това лято някаква промяна в тях извън волейболното игрище?

- Не смятам, че те двамата са се променили много от миналата година. Естествено, на база представянето им на световното първенство интересът към тях се увеличи значително. Много хора говорят за тях, появиха се рекламни ангажименти. За мен е важното, и това си казахме още на първата тренировка това лято, да не се променяме и да останем същите, каквито сме били, преди да постигнем този голям успех. Това е свързано с нагласата ти в ежедневната работа – да запазиш фокуса и тази отдаденост.

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- През следващия сезон на клубно ниво ще бъдете треньор на женски отбор. Това не е прецедент във волейбола. За по-широката публика ще бъде интересно да разбере какво очаквате да получите от работата с жени, защото сте бил треньор на най-добрите волейболисти в света, но със сигурност има нещо различно.

- Това ще бъде нещо напълно ново за мен. И аз не знам какво точно да очаквам. Предстои ми да се потопя в изцяло нова среда. Но аз харесвам неща, които изглеждат малко непознати, несигурни, които да те предизвикват да опиташ и да разбереш дали ще се справиш. Винаги съм мислил, че докато съм треньор на България, не искам да водя друг мъжки отбор, защото моят фокус трябва да е върху националния тим. Но тук има преплитане на интереси, така че за мен ще е вълнуващо да видя какво ме очаква по този път.

- На финала на това лято ще се видим отново следващата година. Какво ще се радвате да видите вие, когато се съберете за първата тренировка на летния лагер догодина?

- Това ще бъдат две неща. Първо, да видя, че състезателите, с които започнахме този наш път и бяхме заедно и през това лято, са здрави и в добро физическо състояние. И второто – да са надградили своите умения, да са добавили към своите качества и емоционална издръжливост. Това са двете неща, от които ще съм най-доволен.

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