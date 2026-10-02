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Джанлоренцо Бленджини преди старта на сезона с Милано: Началото на шампионата носи особен чар

  • 2 окт 2026 | 20:02
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Старши треньорът на Веро Волей Нумия (Милано) Джанлоренцо Бленджини демонстрира увереност и нетърпение преди дебютния мач на тима за новия сезон. Наставникът подчерта, че стартът на първенството винаги е съпътстван от специални емоции с оглед на първите заложени точки.

Бленджини с първи трофей в Нумия
Бленджини с първи трофей в Нумия

„Най-после навлизаме в същинската част на сезона, когато вече се играе за точки. Началото на шампионата притежава особен чар и носи допълнителна доза вълнение, защото нещата стават сериозни. В този откриващ етап отборите все още търсят оптималния си баланс и правилните игрови взаимодействия. За нас в събота от ключово значение ще бъдат правилната нагласа и подходът към срещата. Длъжни сме да стъпим на терена с точния манталитет и да сме подготвени за всякакви препятствия. Нямаме търпение официално да дадем старт на нашето приключение в ЛВФ А1 Финеко“, заяви специалистът.

„Лъвовете“ се събраха във Веро Волей
„Лъвовете“ се събраха във Веро Волей
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