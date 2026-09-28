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Официално: България е сред 32-та отбора, които ще участват на световното първенство през 2027 г.

  • 28 сеп 2026 | 16:26
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Мъжкият национален отбор на България по волейбол официално е сред 32-та отбора, които ще участват на световното първенство през 2027 година в Полша, обявиха от федерацията.

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България е сигурен участник на Мондиал 2027 в Полша!

"Нашите момчета си осигуриха място на голямата сцена като №1 сред класиралите се по световната ранглиста отбори. След емоциите от това лято погледът вече е насочен към следващото голямо предизвикателство", написаха на сайта на федерацията.

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Световното първенство ще се проведе в Полша между 10 и 26 септември 2027 година. Сред първите 17 отбора, които се класираха за участие на първенството на планетата, имаше пет европейски - домакинът Полша, защитаващият титлата си тим на Италия, както и Франция, Финландия и Словения, които се класираха съответно на второ, трето и четвърто място на завършилото наскоро Европейско първенство.

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Другите тимове от Стария континент според рангинка ще бъдат Германия, Украйна, Белгия, Турция, Сърбия, Чехия, Гърция, Румъния, Нидерландия, Дания и Естония.

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