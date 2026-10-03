Солберг поведе в рали "Сардиния" и увеличи шансовете си за титлата

Драматично съботно утро в Световния рали шампионат изведе Оливър Солберг начело във временното класиране на рали "Италия Сардиния". Пилотът на Тойота успя да измести Тиери Нювил от първата позиция и същевременно стопи аванса на водача в първенството Елфин Еванс само до четири точки.

Солберг започна деня с пасив от 12,3 секунди зад досегашния лидер Нювил от състава на Хюндай. С изключително силно представяне той спечели два от трите сутрешни етапа и си осигури преднина от 2,7 секунди на върха преди следобедните минавания.

Нювил свали Фурмо от върха в Сардиния в последната петъчна отсечка

Развоят на състезанието и битката за шампионата претърпяха обрат още в първата за деня 24,14-километрова скоростна отсечка „Лерно - Са Кончеда - Монти ди Ала“. Адриен Фурмо с Хюндай стартира съботата на едва 0,4 секунди от своя съотборник Нювил, но надеждите му за дебютна победа във WRC бяха попарени заради спукана предна лява гума.

Французинът предпочете да не спира на трасето за смяна на колелото и стигна до финала на отсечката, но загуби над минута.

Хюндай начело в Сардиния, Солберг най-напред от претендентите за титлата

„Нямам какво да кажа“, заяви разочарованият Фурмо след финала.

Спуканата гума прати пилота на Хюндай на петото място в общото подреждане, което позволи на Солберг да спечели ценни точки в генералното класиране срещу движещия се зад Фурмо Еванс.

Оливър Солберг разкритикува стратегията на съперниците си: Беше малко глупаво

Солберг веднага се насочи към заличаване на пасива си спрямо Нювил. В деветия етап Оливър демонстрира блестящо темпо, спечели отсечката и стопи 11,1 секунди от преднината на белгиеца, като се доближи на 3,3 секунди от първото място.

Въпреки забележителната скорост, Солберг определи преминаването си като „ужасно“ и подчерта, че трябва да покаже още повече. От своя страна Нювил запази спокойствие, заявявайки, че ралито е дълго и обстановката в тима остава спокойна.

Солберг и Ожие откриха парада на спуканите гуми

В десетата скоростна отсечка обаче Солберг продължи атаката си, спечели нови 6 секунди спрямо Нювил и сензационно излезе начело.

„Изключително вълнуващо е. Точно затова сме тук. Даваме най-доброто от себе си. Както казах още в началото, всичко е възможно и ще се боря до самия край“, сподели Солберг.

След техническия проблем на Фурмо в осмия етап, действащият световен шампион Себастиан Ожие се изкачи до третата позиция. Ожие завърши сутрешната секция с преднина от 17,4 секунди пред възстановяващия позициите си Фурмо, който успя да изпревари претендента за отличието Сами Паяри в деветия етап.

Rallying can be cruel 😔 Fourmaux drops from 2nd to 5th overall#WRC | #RallyItaliaSardegna 🇮🇹 pic.twitter.com/YnCbFUzTAD — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 3, 2026

Паяри остана на пето място, като финландецът отчете, че е извлякъл максимума от неизгодната си стартова позиция.

„Не се предавам и не намалявам темпото. Трябва да видим какво е възможно. Изглежда непосилно да се изравнят времената, които пилотите зад нас постигат след почистването на трасето“, коментира Паяри.

Тойота даде зелена светлина на Сами Паяри за пълна атака в рали "Сардиния"

По сходен начин лидерът в класирането за сезона Елфин Еванс също не успя да настигне съперниците пред себе си заради неблагоприятната стартова позиция.

„Битката донякъде е извън моя контрол заради сериозното разчистване на пътя. Чисто реалистично няма как да настигна пилотите отпред, така че за момента трябва просто да карам без грешки“, обясни Еванс.

Джош Макърлийн запази седмото място и водещата позиция за екипа на М-Спорт-Форд, докато Такамото Кацута с Тойота се изкачи до осма позиция. Пилотите на М-Спорт Джон Армстронг и Мартинс Сескс допълниха челната десетка.

Изненада! Ожие няма да кара в рали „Монте Карло 2027“

Дани Сордо с Хюндай се завърна на трасето в събота след катастрофата си в седмия етап в петък, но участието му бе кратко. Испанецът изпитваше силен дискомфорт след удара по време на шейкдауна в четвъртък и избра да се прибере в сервизния парк след края на първата съботна отсечка.

„Не мога да продължа по този начин. Болката е наистина остра. При спиране имам усещането, че нещо е счупено. Не можех да карам. Изпитвам силна болка в гърба и отстрани“, сподели Сордо.

След обедната сервизна пауза екипажите ще преминат повторно през трите състезателни етапа.

Шефът на Тойота разказа за тежката съдебна битка, която води във Финландия

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages