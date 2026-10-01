Шефът на Тойота разказа за тежката съдебна битка, която води във Финландия

Шефът на отбора на Тойота в Световния рали шампионат Яри-Мати Латвала разкри подробности около тежката съдебна сага, в която е въвлечен вече осем години. Първоначално финландецът е планирал да присъства на скорошните южноамерикански етапи в Парагвай и Чили, но се е наложило да отмени визитата си в Парагвай заради сложни самолетни връзки и насрочено дело.

В негово отсъствие отговорностите на тим шеф и на двете ралита бяха поети от заместника му Юха Канкунен.

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„Трябваше да се откажа от пътуването, тъй като полетите бяха изключително неудобни, а в понеделник трябваше задължително да се явя в Окръжния съд в Хелзинки. Това сложи край на плановете ми за Парагвай - коментира Латвала. - За щастие дори не бях планирал да пътувам за Чили, защото се очакваше изслушването да продължи четири дни. В крайна сметка то се разтегли в три отделни седмици. Вече преминаха седем дни в съдебната зала, като остава още един – осмият, насрочен за 21 октомври. Чакането е мъчително.“

Заради проточилия се съдебен процес Латвала все още не е провел разговори с Тойота относно следващия сезон. Той допълни, че решението по делото едва ли ще бъде произнесено преди края на календарната година, което създава допълнително напрежение и несигурност. Латвала се съди с данъчните във Финландия, които го обвиняват, че е укрил доходи, тъй като е прекарал повече от заявените дни във Финландия.

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Финландецът сподели, че по време на заседанията е успял да изложи и аргументира спецификите на професионалната си дейност. Спорът е свързан с данъчното облагане и дните, прекарани в родината му.

„Успяхме ясно да обясним и защитим естеството на моята работа – защо съм пътувал и защо съм посещавал Финландия. От 2020 година данъчните власти въведоха категорично правило, че дните за пътуване се броят за престой във Финландия, но по мое време такъв регламент не съществуваше. Прегледахме редица стари решения на Върховния съд и тълкувахме казуса на тяхна база. Всичко опира до интерпретация и на този етап е много трудно да се прогнозира какво ще бъде решението“, обясни той.

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Латвала обобщи, че целият юридически процес се е отразил изключително тежко на живота му.

„Това продължава вече осем години. Платил съм абсолютно всички данъци, включително и начислените лихви за забава. Сега случаят на практика се отваря отново и се разглежда всеки един етап от живота ми за период от четири години. Честно мога да заявя, че не пожелавам на никого да преминава през подобно изпитание. Процесът е изключително дълъг и труден, но вече се случи и няма какво да направя. Ситуацията е такава, каквато е, и за мен е най-важно да я доведа до достоен край“, заключи финландецът.

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Снимки: Imago