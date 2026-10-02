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Солберг и Ожие откриха парада на спуканите гуми

  • 2 окт 2026 | 13:20
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Солберг и Ожие откриха парада на спуканите гуми

Двама от най-важните пилоти в тазгодишното издание на рали “Сардиния” Оливър Солберг и Себастиен Ожие записаха днес първите спукани гуми в петъчните етапи. Състезанието е последен кръг за сезона в WRC и трябва да определи новия световен шампион, като и тримата претенденти са пилоти на Тойота: Елфин Еванс, Сами Паяри и Оливър Солберг.

Сутринта Солберг излезе от сервизната зона с две резервни гуми в багажника, а всички останали пилоти с Rally1 автомобили - с по 1. И се оказа, че Оливър е постъпил правилно, тъй като той спука гума още в първата отсечка за деня. Това обаче стана към края на етапа и Солберг не загуби много време - той завърши отсечката с 8-о време, на 13,5 секунди от най-бързия Адриен Фурмо (Хюндай).

Хюндай начело в Сардиния, Солберг най-напред от претендентите за титлата
Хюндай начело в Сардиния, Солберг най-напред от претендентите за титлата

В следващата отсечка гума спука Ожие, като при него беше по-драматично, тъй като той стартира в етапа като лидер в класирането и заради спуканата предна дясна той загуби не само водачеството, но и 26 секунди спрямо най-бързия в етапа Тиери Нювил (Хюндай). Себ остана 10-и в отсечката и отиде на 8-о място в генералното класиране, на 23,6 секунди от новия водач Фурмо.

“Без коментар - беше първата реплика на Ожие, който финишира по джанта на стоп контролата, но след това реши да добави още нещо. - Срамота е, че световният шампионат трябва да се оправя с такива неща.”

Оливър Солберг поведе на старта на рали „Сардиния“
Оливър Солберг поведе на старта на рали „Сардиния“

Също в тази отсечка гума спука и Дани Сордо (Хюндай), който спря, за да я смени и загуби 4 минути, което го прави назад в класирането.

А в последната сутрешна отсечка по една спукана гума записаха двамата пилоти на М-Спорт Форд Джон Армстронг и Мартинс Сескс, като това им струва по над 2 минути.

Солберг най-бърз сред претендентите за титлата на шейкдауна в Сардиния
Солберг най-бърз сред претендентите за титлата на шейкдауна в Сардиния
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Снимки: Imago

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