Нювил свали Фурмо от върха в Сардиния в последната петъчна отсечка

Битката за първото място в рали „Сардиния“ между двамата съотборници в Хюндай Тиери Нювил и Адриен Фурмо стигна до петъчната си развръзка в последната отсечка за деня.

Нювил спечели 23-километровия етап „Монти ди Ала 2“ и изпревари Адриен Фурмо, който остана трети, с 5,1 секунди и това го изведе на върха на класирането. Авансът на белгиеца след шестте петъчни отсечки е едва 0,4 секунди.

Хюндай начело в Сардиния, Солберг най-напред от претендентите за титлата

Фурмо успя да задържи първото място в предишните две следобедни петъчни отсечки, като двамата с Нювил си размениха по едно най-добро време.

Също в последната отсечка за деня Оливър Солберг (Тойота), който записа второ време, увеличи аванса си в битката за третото място пред Себастиен Ожие (Тойота), който излезе 4-и, на 25,1 секунди зад шведа. Това стана за сметка на друг претендент за титлата - Сами Паяри (Тойота). Финландецът отстъпи от 4-о на 5-о място, като е на 2,8 секунди от настоящия световен шампион.

Оливър Солберг разкритикува стратегията на съперниците си: Беше малко глупаво

Лидерът в световния шампионат Елфин Еванс (Тойота), който цял ден чисти пътя за своите съперници, завърши днес 6-и, на почти 1 минута и 9 секунди от Нювил.

Elfyn Evans remains on track to become World Rally champion after Friday's Rally Italia Sardegna stages 🤝



Sami Pajari lost fourth place to Sébastien Ogier on SS7, dropping him behind Oliver Solberg in the chase to become world champion 📉 pic.twitter.com/hEaqg20dUF — DirtFish (@DirtFishRally) October 2, 2026

Но при това разпределение в класирането на тримата претенденти за титлата: Солберг - 3-и, Паяри - 5-и и Еванс - 6-и, Елфин ще събере достатъчно точки, за да стане световен шампион на финала в неделя.

Солберг и Ожие откриха парада на спуканите гуми

Утре предстоят още 6 отсечки - три етапа, които се карат по два пъти, като общо за деня екипажите ще се борят в общо 4 изпитания за класиране с дължина по над 24 километра.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google