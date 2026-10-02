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Нювил свали Фурмо от върха в Сардиния в последната петъчна отсечка

  • 2 окт 2026 | 19:16
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Нювил свали Фурмо от върха в Сардиния в последната петъчна отсечка

Битката за първото място в рали „Сардиния“ между двамата съотборници в Хюндай Тиери Нювил и Адриен Фурмо стигна до петъчната си развръзка в последната отсечка за деня.

Нювил спечели 23-километровия етап „Монти ди Ала 2“ и изпревари Адриен Фурмо, който остана трети, с 5,1 секунди и това го изведе на върха на класирането. Авансът на белгиеца след шестте петъчни отсечки е едва 0,4 секунди.

Хюндай начело в Сардиния, Солберг най-напред от претендентите за титлата
Хюндай начело в Сардиния, Солберг най-напред от претендентите за титлата

Фурмо успя да задържи първото място в предишните две следобедни петъчни отсечки, като двамата с Нювил си размениха по едно най-добро време.

Също в последната отсечка за деня Оливър Солберг (Тойота), който записа второ време, увеличи аванса си в битката за третото място пред Себастиен Ожие (Тойота), който излезе 4-и, на 25,1 секунди зад шведа. Това стана за сметка на друг претендент за титлата - Сами Паяри (Тойота). Финландецът отстъпи от 4-о на 5-о място, като е на 2,8 секунди от настоящия световен шампион.

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Лидерът в световния шампионат Елфин Еванс (Тойота), който цял ден чисти пътя за своите съперници, завърши днес 6-и, на почти 1 минута и 9 секунди от Нювил.

Но при това разпределение в класирането на тримата претенденти за титлата: Солберг - 3-и, Паяри - 5-и и Еванс - 6-и, Елфин ще събере достатъчно точки, за да стане световен шампион на финала в неделя.

Солберг и Ожие откриха парада на спуканите гуми
Солберг и Ожие откриха парада на спуканите гуми

Утре предстоят още 6 отсечки - три етапа, които се карат по два пъти, като общо за деня екипажите ще се борят в общо 4 изпитания за класиране с дължина по над 24 километра.

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