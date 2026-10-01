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Изненада! Ожие няма да кара в рали „Монте Карло 2027“

  • 1 окт 2026 | 19:51
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Световният шампион Себастиен Ожие изненада феновете си преди старта на рали „Сардиния“ като заяви, че през януари няма да стартира в любимото си рали „Монте Карло“.

Ожие има 9 световни титли, 68 победи в Световния рали шампионат, като е най-успешният пилот в историята на рали „Монте Карло“ с 9 победи. Всъщност, първите места на Ожие в рали „Монте Карло“ са 10, но при победата му от 2009 там ралито беше част от календара на вече несъществуващия континентален шампионат IRC.

Оливър Солберг поведе на старта на рали „Сардиния“
Оливър Солберг поведе на старта на рали „Сардиния“

Преди старта в Сардиния, където е последният кръг от сезон 2026 в WRC, се появиха спекулации, че дори и Ожие да напусне световния шампионат в края на годината, то той най-вероятно все пак ще стартира в рали „Монте Карло“. Но Себ заяви друго.

В интервю за френската телевизия Canal+ Ожие обясни, че няма да стартира в „Монте Карло“ и допълни, че догодина може да кара с „още по-ограничена програма“.

Официално: Форд се завръща със заводски отбор в WRC
Официално: Форд се завръща със заводски отбор в WRC

От Тойота все още не са обявили пилотите си за догодина, като се очаква тимът да пусне 6 коли по новите правила WRC27, като се очаква в тима да се върнат Кале Рованпера и Ойт Танак.

Солберг най-бърз сред претендентите за титлата на шейкдауна в Сардиния
Солберг най-бърз сред претендентите за титлата на шейкдауна в Сардиния
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Снимки: Imago

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