Лиам Лоусън получи нов двигател, но няма да бъде наказван

Лиам Лоусън получи нови компоненти в задвижващата система на своя болид преди началото на последната тренировка в Малайзия, но няма да бъде наказван за старта на Гран При на Бахрейн.

Новозеландският пилот на Рейсинг Булс започна финалния час за подготовка на „Сепанг“ с нов двигател с вътрешно горене, нов турбокомпресор, нова изпускателна система и нови спомагателни елементи. Всички те са в рамките на разрешените за сезона бройки и поради тази причина Лоусън няма да бъде наказван този уикенд.

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Както е известно неговият съотборник Арвид Линдблад ще бъде преместен с 30 места назад на старта, а Исак Хаджар от Ред Бул и Франко Колапинто от Алпин имат санкции от съответно 5 и 15 позиции. В случая на Колапинто 5 от тези 15 места са заради наказанието, което получи след предизвиканото от него меле в Баку преди седмица.

Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1

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Снимки: Gettyimages