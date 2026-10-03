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Лиам Лоусън получи нов двигател, но няма да бъде наказван

  • 3 окт 2026 | 08:43
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Лиам Лоусън получи нов двигател, но няма да бъде наказван

Лиам Лоусън получи нови компоненти в задвижващата система на своя болид преди началото на последната тренировка в Малайзия, но няма да бъде наказван за старта на Гран При на Бахрейн.

Новозеландският пилот на Рейсинг Булс започна финалния час за подготовка на „Сепанг“ с нов двигател с вътрешно горене, нов турбокомпресор, нова изпускателна система и нови спомагателни елементи. Всички те са в рамките на разрешените за сезона бройки и поради тази причина Лоусън няма да бъде наказван този уикенд.

Кими Антонели начело преди квалификацията в Малайзия
Кими Антонели начело преди квалификацията в Малайзия

Както е известно неговият съотборник Арвид Линдблад ще бъде преместен с 30 места назад на старта, а Исак Хаджар от Ред Бул и Франко Колапинто от Алпин имат санкции от съответно 5 и 15 позиции. В случая на Колапинто 5 от тези 15 места са заради наказанието, което получи след предизвиканото от него меле в Баку преди седмица.

Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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