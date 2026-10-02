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Тойота даде зелена светлина на Сами Паяри за пълна атака в рали "Сардиния"

  • 2 окт 2026 | 21:58
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След края на първия тежък състезателен ден на рали "Сардиния", претендентите за световната титла Оливър Солберг, Сами Паяри и Елфин Еванс се движат съответно на трета, пета и шеста позиция. С тези резултати водачът в генералното класиране в Световния рали шампионат Еванс запазва шансовете си да стане световен шампион в битката със Солберг и Паяри.

Уелсецът бе сериозно ощетен от факта, че трябваше да стартира първи по етапите в петък, и изостана на повече от минута от лидера Тиери Нювил с Хюндай. Паяри се намира на 40 секунди зад водача, докато Солберг е в непосредствена близост до челото – на едва 12,3 секунди от белгиеца.

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„Денят се разви според очакванията. Първите двама пилоти на трасето, Елфин и Сами, загубиха доста време, тъй като тук чистенето на настилката е изключително трудно. Беше ясно, че стартирането от трета позиция дава далеч по-големи възможности за атака, и Оливър се възползва максимално от ситуацията“, заяви директорът на Тойота Яри-Мати Латвала пред rallyjournal.com.

„Той премина в настъпление и кара наистина впечатляващо, особено в последните две скоростни отсечки. Оливър остава плътно в борбата и е на напълно преодолимо разстояние от състезателите на Хюндай.“

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Хюндай начело в Сардиния, Солберг най-напред от претендентите за титлата

Според Латвала Солберг е поел много повече рискове по трасето в петък спрямо Паяри, който също се опитва да съкрати разликата с Еванс в шампионата.

„Това ясно си личеше в стила на пилотиране на Оливър. Етапите са много хлъзгави и се изисква огромно майсторство. Трябва да откриеш точния баланс и смелост да натискаш, без да преминаваш границата при тези позиции на стартиране. Оливър се справи брилянтно с тази задача“, допълни Латвала.

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Шефът на японския тим отправи и недвусмислено послание към сънародника си Паяри, като му даде зелена светлина за агресивен подход и атака на пълна скорост.

„Още преди състезанието казах на Сами, че каквото и да се случи тук, това няма да промени позицията му в отбора. Казах му директно: ‚Имаш пълната свобода да караш точно така, както искаш‘“, разкри Латвала.

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Снимки: Gettyimages

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