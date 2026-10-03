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Категоричният Маркес спечели спринта в Япония пред Диого Морейра

  • 3 окт 2026 | 09:32
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Категоричният Маркес спечели спринта в Япония пред Диого Морейра

Марк Маркес спечели своята седма спринтова победа от началото на сезона в MotoGP, след като триумфира по категоричен начин в късата състезателна дистанция в Япония.

Световният шампион стартира от втората позиция и поведе още във втория завой на спринта, когато изпревари тръгналия от полпозишъна Хорхе Мартин. След като загуби първото място, лидерът в генералното класиране успя да остане в близост до Маркес в първите осем тура, но в нито един момент не се доближи достатъчно, за да го атакува.

Така в края на дистанцията от 12 обиколки Маркес спечели с аванс от 2.466 секунди, след като в заключителните турове Мартин загуби скорост. При минаването покрай карирания флаг Мартинатора имаше аванс от само 0.042 пред Енеа Бастианини, а на още 0.246 зад Звяра финишира и Диого Морейра.

След финала обаче Бастианини и Мартин бяха наказани с по една позиция, защото излязоха от границите на трасето в последната обиколка. Така Морейра беше промотиран на второто място пред Мартин и Бастианини, а пети остана представителят на домакините Ай Огура.

Марко Бедзеки беше единственият от пилотите в челото, който избра средно твърдата задна гума за спринта, докато всички останали заложиха на меката смес. Този ход се оказа катастрофално грешен за пилота на Априлия, който в началото се движеше трети преди да бъде изпреварен от Бастианини, Морейра и Огура, за да финишира шести.

Зад него в зоната на точките влязоха още Йоан Зарко, Раул Фернандес и Фабио Куартараро. Зарко и Фернандес проведоха един страхотен дуел в хода на цялата дистанция, като Фернандес неколкократно се гмуркаше от вътрешната страна на своя съперник в деветия завой, но всеки път губеше позицията на изхода от кривата.

Още в първата обиколка имаше сериозен инцидент в третия завой, който беше предизвикан от Алекс Маркес. Пилотът на Грезини Дукати не прецени спирането си и удари Педро Акоста, като пострадал в инцидента беше и Фабио Ди Джанантонио, като и тримата напуснаха битката в този момент.

В генералното класиране Мартин запазва първото си място с актив от 313 точки и преднина от 7 пред днешния победител Маркес. Тройката с пасив от 45 пункта оформя Бедзеки, който със сигурност ще съжалява за решението си да стартира със средно твърдата смес днес.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Япония
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Япония

Надпреварата за Гран При на Япония, 16-ти кръг за сезон 2026 в MotoGP, е предвидена за утре от 8:00 часа българско време и ще може да бъде проследена на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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