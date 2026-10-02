Оливър Солберг разкритикува стратегията на съперниците си: Беше малко глупаво

Шведският рали пилот Оливър Солберг постави под въпрос решението на своите съотборници и преки конкуренти за световната титла Елфин Еванс и Сами Паяри по време на решителния финален кръг от сезона - рали "Сардиния". Преди решителните етапи Еванс има аванс от 17 точки пред Паяри, докато Солберг изостава с 21 пункта от лидера.

В петъчните сутрешни отсечки Солберг се оказа най-бърз от триото на Тойота и пристигна в обедния сервизен парк на трета позиция в генералното класиране. Паяри заемаше четвъртото място, а Еванс се движеше шести.

No shortage of good views around here 🤩#WRC | #RallyItaliaSardegna 🇮🇹 pic.twitter.com/zFG53XcMIo — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 2, 2026

Хюндай начело в Сардиния, Солберг най-напред от претендентите за титлата

Тежките трасета доведоха до множество спукани гуми още в началото на деня. Солберг също стана жертва на дефект още в първата отсечка, но се размина с минимална загуба на време благодарение на стратегията си да потегли с две резервни гуми. За разлика от него, Еванс и Паяри бяха взели само по една, което предизвика недоумение у шведа.

„Смятам, че останалите момчета са доста луди. Да вземеш само една резервна гума, особено когато се бориш за световната титла като Елфин, е малко глупаво - коментира Солберг. - Убеден съм, че нашето беше сигурното решение. Не е задължително предимство, но поне беше безопасният избор. Видяхте колко спукани гуми имаше сутринта, включително и моята още в първия етап. Извадих късмет, че не загубих твърде много време."

Солберг и Ожие откриха парада на спуканите гуми

Солберг сподели, че е усетил лек удар преди спукването, но въпреки това останал изненадан от поражението по гумата. По думите му настилката крие непрекъснати опасности, което създава огромно напрежение в автомобила: „В последния етап сигурно погледнах таблото десет пъти, за да проверя дали няма предупреждение за налягането. На такова трасе човек лесно става параноичен.“

Оливър Солберг поведе на старта на рали „Сардиния“

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Снимки: Gettyimages