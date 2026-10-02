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Оливър Солберг разкритикува стратегията на съперниците си: Беше малко глупаво

  • 2 окт 2026 | 15:21
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Шведският рали пилот Оливър Солберг постави под въпрос решението на своите съотборници и преки конкуренти за световната титла Елфин Еванс и Сами Паяри по време на решителния финален кръг от сезона - рали "Сардиния". Преди решителните етапи Еванс има аванс от 17 точки пред Паяри, докато Солберг изостава с 21 пункта от лидера.

В петъчните сутрешни отсечки Солберг се оказа най-бърз от триото на Тойота и пристигна в обедния сервизен парк на трета позиция в генералното класиране. Паяри заемаше четвъртото място, а Еванс се движеше шести.

Хюндай начело в Сардиния, Солберг най-напред от претендентите за титлата
Хюндай начело в Сардиния, Солберг най-напред от претендентите за титлата

Тежките трасета доведоха до множество спукани гуми още в началото на деня. Солберг също стана жертва на дефект още в първата отсечка, но се размина с минимална загуба на време благодарение на стратегията си да потегли с две резервни гуми. За разлика от него, Еванс и Паяри бяха взели само по една, което предизвика недоумение у шведа.

„Смятам, че останалите момчета са доста луди. Да вземеш само една резервна гума, особено когато се бориш за световната титла като Елфин, е малко глупаво - коментира Солберг. - Убеден съм, че нашето беше сигурното решение. Не е задължително предимство, но поне беше безопасният избор. Видяхте колко спукани гуми имаше сутринта, включително и моята още в първия етап. Извадих късмет, че не загубих твърде много време."

Солберг и Ожие откриха парада на спуканите гуми
Солберг и Ожие откриха парада на спуканите гуми

Солберг сподели, че е усетил лек удар преди спукването, но въпреки това останал изненадан от поражението по гумата. По думите му настилката крие непрекъснати опасности, което създава огромно напрежение в автомобила: „В последния етап сигурно погледнах таблото десет пъти, за да проверя дали няма предупреждение за налягането. На такова трасе човек лесно става параноичен.“

Оливър Солберг поведе на старта на рали „Сардиния“
Оливър Солберг поведе на старта на рали „Сардиния“
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Снимки: Gettyimages

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