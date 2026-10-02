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Хюндай начело в Сардиния, Солберг най-напред от претендентите за титлата

  • 2 окт 2026 | 13:05
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Хюндай начело в Сардиния, Солберг най-напред от претендентите за титлата

Двамата пилоти на Хюндай Адриен Фурмо и Тиери Нювил заемат първите две места в класирането в рали “Сардиния”, последен кръг от WRC за сезон 2026 година. След петъчните сутрешни отсечки французинът има аванс от 4,6 секунди пред съотборника си.

Фурмо спечели първата отсечка днес, но начело излезе Себастиен Ожие (Тойота), като поведе с 0,7 секунди пред Адриен. Нювил взе следващия етап, но на върха на класирането се изкачи Фурмо, а тогава Ожие спука гума и изостана.

Оливър Солберг поведе на старта на рали „Сардиния“
Оливър Солберг поведе на старта на рали „Сардиния“

И последната отсечка преди обедния сервиз беше спечелена от Оливър Солберг (Тойота), който е най-напред от претендентите за световната титла - трети. Веднага зад него е Сами Паяри (Тойота), който също се бори за титлата, като Оливър е на 8,1 секунди от лидера, а Сами - на 10,7.

Лидерът в класирането в световния шампионат Елфин Еванс (Тойота) се движи шести, на 24,9 секунди, като днес времето е слънчево, отсечките са сухи и той губи най-много време в чистенето на макадамовите пътища.

Програмата днес продължава следобед с вторите минавания на сутрешните етапи, като най-дългата отсечка е “Монти ди Ала” - 23,23 км.

Солберг най-бърз сред претендентите за титлата на шейкдауна в Сардиния
Солберг най-бърз сред претендентите за титлата на шейкдауна в Сардиния
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Снимки: Imago

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