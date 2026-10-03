Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Япония, който беше спечелен от Марк Маркес пред Диого Морейра и Хорхе Мартин:
Хорхе Мартин – 313 точки
Марк Маркес – 306
Марко Бедзеки – 268
Педро Акоста – 234
Фабио Ди Джанантонио – 230
Ай Огура – 227
Раул Фернандес – 205
Алекс Маркес – 158
Франческо Баная – 156
Фермин Алдегер – 115
Енеа Бастианини – 103
Лука Марини – 98
Брад Биндър – 94
Диого Морейра – 74
Фабио Куартараро – 62
Франко Морбидели – 56
Йоан Зарко – 48
Жоан Мир – 33
Джак Милър – 28
Алекс Ринс – 24
Топрак Разгатлиоглу – 18
Маверик Винялес – 10
Икер Лекуона – 9
Аугусто Фернандес – 6
Пол Еспаргаро – 5
Такааки Накагами – 3
Сомкиат Чантра – 0
Кал Кръчлоу – 0
Йонас Фолгер – 0
Лоренцо Савадори – 0
Микеле Пиро – 0
Категоричният Маркес спечели спринта в Япония пред Диого Морейра
Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP
Снимки: Sportal.bg