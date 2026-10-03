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Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Япония

  • 3 окт 2026 | 09:41
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Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Япония

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Япония, който беше спечелен от Марк Маркес пред Диого Морейра и Хорхе Мартин:

  1. Хорхе Мартин – 313 точки

  2. Марк Маркес – 306

  3. Марко Бедзеки – 268

  4. Педро Акоста – 234

  5. Фабио Ди Джанантонио – 230

  6. Ай Огура – 227

  7. Раул Фернандес – 205

  8. Алекс Маркес – 158

  9. Франческо Баная – 156

  10. Фермин Алдегер – 115

  11. Енеа Бастианини – 103

  12. Лука Марини – 98

  13. Брад Биндър – 94

  14. Диого Морейра – 74

  15. Фабио Куартараро – 62

  16. Франко Морбидели – 56

  17. Йоан Зарко – 48

  18. Жоан Мир – 33

  19. Джак Милър – 28

  20. Алекс Ринс – 24

  21. Топрак Разгатлиоглу – 18

  22. Маверик Винялес – 10

  23. Икер Лекуона – 9

  24. Аугусто Фернандес – 6

  25. Пол Еспаргаро – 5

  26. Такааки Накагами – 3

  27. Сомкиат Чантра – 0

  28. Кал Кръчлоу – 0

  29. Йонас Фолгер – 0

  30. Лоренцо Савадори – 0

  31. Микеле Пиро – 0

Категоричният Маркес спечели спринта в Япония пред Диого Морейра
Категоричният Маркес спечели спринта в Япония пред Диого Морейра
 Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP
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Снимки: Sportal.bg

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