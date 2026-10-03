Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Япония

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Япония, който беше спечелен от Марк Маркес пред Диого Морейра и Хорхе Мартин:

Хорхе Мартин – 313 точки Марк Маркес – 306 Марко Бедзеки – 268 Педро Акоста – 234 Фабио Ди Джанантонио – 230 Ай Огура – 227 Раул Фернандес – 205 Алекс Маркес – 158 Франческо Баная – 156 Фермин Алдегер – 115 Енеа Бастианини – 103 Лука Марини – 98 Брад Биндър – 94 Диого Морейра – 74 Фабио Куартараро – 62 Франко Морбидели – 56 Йоан Зарко – 48 Жоан Мир – 33 Джак Милър – 28 Алекс Ринс – 24 Топрак Разгатлиоглу – 18 Маверик Винялес – 10 Икер Лекуона – 9 Аугусто Фернандес – 6 Пол Еспаргаро – 5 Такааки Накагами – 3 Сомкиат Чантра – 0 Кал Кръчлоу – 0 Йонас Фолгер – 0 Лоренцо Савадори – 0 Микеле Пиро – 0

Категоричният Маркес спечели спринта в Япония пред Диого Морейра

Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP

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Снимки: Sportal.bg