Акоста: Загубих всичко заради грешката на Алекс Маркес

Пилотът на КТМ Педро Акоста отправи остри критики към състезателя на Грезини Дукати Алекс Маркес, след като испанецът предизвика сблъсък още в първата обиколка на съботния спринт в Япония, изваждайки от надпреварата както Акоста, така и Фабио Ди Джанантонио.

Инцидентът сложи неочакван и ранен край на силното представяне на Акоста през уикенда на пистата „Мотеги“. Младият испанец стартира от първа редица, като това дойде веднага след дебютната му победа в Кралския клас в Австрия миналия месец.

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Стюардите прецениха, че вината за удара е изцяло на Маркес, и му наложиха наказание с двойно минаване през дългата обиколка за неделното състезание за Голямата награда на Япония.

Акоста определи опита за атака на Маркес на трети завой като прекалено оптимистичен и подчерта, че този инцидент го е лишил от реална възможност да съкрати точковата разлика с третия в класирането Марко Бедзеки.

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„Това е част от състезанията, но маневрата определено бе прибързана. Прекалено рано беше за подобен опит в преследване на подиума. Имахме шанс за призово класиране. Темпото на Марк бе много силно и победата може би не беше реалистична цел, но денят беше чудесен за подиум. Можехме да стопим от пасива си спрямо Марко, а в рамките на три завоя загубихме всичко“, заяви разочарованият Акоста.

Това не е първият напрегнат епизод на пистата между Акоста и Маркес. Миналия сезон на „Ассен“ двамата се закачиха, което доведе до контузия за Маркес, а преди два старта в Мизано по време на Гран при на Сан Марино състезателят на Грезини показа неприличен жест към сънародника си. През май двамата имаха опасен контакт и в Каталуния, макар че тогава причината беше технически проблем в мотора на КТМ.

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Фабио Ди Джанантонио, който накуцваше след катастрофата при пристигането си в медийния център, също не скри недоволството си от Маркес, макар и да се изразяваше твърде лаконично.

„Попитайте Алекс“, заяви Ди Джанантонио. След като научи, че Маркес няма да говори пред репортерите след спринта, италианецът отговори саркастично: „Очевидно...“.

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Макар че не застана пред микрофоните, по-късно Алекс Маркес разпространи официално изявление, в което пое пълна отговорност за случилото се и прие наложената санкция.

„Тежък ден от тези, от които трябва просто да си вземеш поука и да продължиш напред. Допуснах грешка на трети завой при опит за изпреварване в откриващата обиколка. За съжаление паднах и повлякох още двама състезатели, което ме тормози най-много. Това е спортът, но винаги боли, когато се стигне до подобни ситуации. Наказанието с двойна дълга обиколка за утре е напълно заслужено. В неделното състезание ще дадем всичко от себе си, започва нов ден“, посочи Маркес.

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Снимки: Gettyimages