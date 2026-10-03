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Ландо Норис: Колата на Макларън е бавна на „Сепанг“

  • 3 окт 2026 | 14:24
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Световният шампион Ландо Норис завърши едва шести в квалификацията за Гран При на Бахрейн в Малайзия и веднага посочи причината.

„Просто сме бавни - обясни Ландо. - Колата ни не е достатъчно добра на тази писта, бавна е. Асфалтът тук е различен от този на другите писти и видяхте, че Мерцедес днес имаха много повече проблеми, а Ред Бул са по-бързи от обикновеното.

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„Така че разпределението на силите се промени, като ние също страдаме повече от обичайното заради настилката на трасето.

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„Но обиколката ми беше добра. Това е единственото нещо, от което мога да се оплаквам - пилотирането ми. Но мисля, че направих добра обиколка и съм доволен от представянето ми, но нивото на което се представя колата ни е далеч от необходимото.“

Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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