Хорхе Мартин: В последните два тура не можех да давам пълна газ на правите

Хорхе Мартин практически прекара целия спринт в Япония на втората позиция и дори пресече финалната линия на второто място, но беше класиран трети след наказание. Пилотът на Априлия беше санкциониран с една позиция за излизане от пистата в последната обиколка, когато плътно зад него бяха Енеа Бастианини и Диого Морейра.

След финала Мартин обясни, че малко след средата е започнал да губи сцепление в лявата страна на меката си задна гума, което доведе до неговото изоставане от Марк Маркес. А във финалните два тура ситуацията се е влошила до такава степен, че Мартинатора не е можел да дава пълната газ на правите на „Мотеги“.

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„Дадох най-доброто от себе си, поздравления за Марк, темпото му беше страхотно. След седем или осем обиколки започнах да губя сцепление в лявата част на задната гума. В последните два тура дори не можех да давам пълна газ на правите. Губех много време, в последната обиколка опитах да направя всичко възможно, за да задържа Енеа зад мен. Постигнах това.



„Не знам къде точно съм излязал от пистата, защото бях много фокусиран да не го правя, така че голяма грешка. Ще видя по-късно какво се случи, защото не мисля, че излязох, но ще разгледам записите.



„Добро състезание, добри точки. Първи подиум за Априлия на „Мотеги“, така че сме доволни“, каза Мартинатора.

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Снимки: Gettyimages