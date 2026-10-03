Мишлен забрани меката задна гума за Гран При на Япония в MotoGP

Официалният доставчик на гуми в MotoGP, Мишлен, предприе необичаен ход, като забрани използването на меката смес за неделното основно състезание за Гран При на Япония на пистата „Мотеги“. Решението бе взето след сериозни проблеми с износването на меките гуми по време на съботния спринт.

Високите температури и спецификите на настилката оказаха критично въздействие върху меките задни гуми, като камерите запечатаха силно повредените гуми на Хорхе Мартин и Франческо Баная. Въпреки че имаше спекулации за задължително използване единствено на най-твърдата смес, френският производител ограничи решението си само до премахването на мекия вариант – избор, който и без това едва ли щеше да бъде сериозно обмислян от пилотите за пълната състезателна дистанция.

Drama all the way through the #TissotSprint ⚔️



From a crash early on to a surprising battle that defined the podium, go through what happened at Motegi 😎#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/UYWLZYrWg9 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 3, 2026

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Моторспорт директорът на Мишлен Пиеро Тарамасо разясни причините зад въведената мярка, акцентирайки върху преасфалтираното трасе в Япония:

„Новият асфалт на „Мотеги“ с високо сцепление, съчетан с температура на пистата от около 40 градуса и изключително високото темпо в спринта, генерира много високи температури в задната гума. Състезанието завърши с девет секунди по-бързо в сравнение с 2025 година. Ефектът варираше значително между състезателите – при някои се появи сериозно образуване на мехури, докато други приключиха спринта без големи затруднения. Стилът на каране, настройките на мотоциклета, превъртането на задната гума и предаваната енергия се оказаха ключови фактори.“

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Тарамасо очерта и препоръчителната стратегия за неделя:

„Мишлен извади меката задна гума от разпределението за състезанието. Средната смес остава на разположение, но ще изисква внимателен контрол, докато твърдата гума с подсилена конструкция е нашият препоръчителен избор за пилотите, търсещи стабилно темпо през цялата дистанция.“

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С навлизането на шампионата в решителната фаза и старта на азиатското турне, спринтът на „Мотеги“ доказа, че гумите ще играят централна роля. Марк Маркес стигна до победата, следван от Диого Морейра, Хорхе Мартин и Енеа Бастианини. Последните двама получиха наказание с една позиция заради преминаване отвъд границите на пистата в последната обиколка. Пилотът на Априлия стъпи върху зелената зона с милиметри, но видеоповторенията на забавен каданс разкриха далеч по-сериозен проблем – задната гума на неговия мотор беше буквално разрушена.

„Дори не знам как стигнах до финала, мислех, че няма да успея да завърша,“ сподели Мартин, който в последната обиколка бе най-бавният състезател на решетката и загуби над секунда от преследвачите си.

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Състоянието на задната гума на Франческо Баная изглеждаше още по-тревожно, като в централната част на протектора се забелязваше дълбоко разцепване, което представлява пряка опасност за сигурността на състезателя.

Почти всички пилоти заложиха на меката смес за спринта, с изключение на Марко Бедзеки и Джак Милър, които предпочетоха средно твърдия вариант. Австралиецът коментира:

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„Избрах средната по твърдост гума и тя се държеше добре, особено в дясната част, но по средата се образуваха сериозни мехури. Не колкото при Пеко, но близо. Затова утре всички ще трябва да използват твърдата смес, почти съм сигурен в това.“

Въпреки че от Ямаха и други отбори поискаха удължаване на неделната загряваща сесия, която обикновено продължава 10 минути, програмата остава непроменена заради предвидено картинг събитие с участието на пилотите.

Преди обявяването на забраната съществуваха различни нагласи. Фабио Куартараро и Марк Маркес изразиха мнение, че меката гума може да бъде опция, но в крайна сметка Мишлен прекрати всякакви експерименти и насочи вниманието към подсилената твърда смес. Това е същата модификация, използвана в Тайланд, Бразилия и Австрия – трасета, на които машините на Априлия показаха отлична скорост, докато Дукати срещнаха сериозни трудности.

„Това беше тактика за днешния ден. Надявам се утре нещата да се развият по-добре“, коментира Бедзеки след спринтовото състезание, в което успя да финишира едва шести.

Създалата се ситуация поражда множество въпросителни преди решаващата неделна надпревара и връща спомените към Гран при на Австралия през 2013 година. Тогава тогавашният доставчик на гуми Бриджстоун наложи задължително спиране в бокса за смяна на мотоциклетите, тъй като нямаше гаранция, че гумите ще издържат пълната състезателна дистанция.

В онова състезание Маркес влезе в питлейна с една обиколка закъснение, за да смени машината си, заради което бе дисквалифициран с черен флаг. Тази грешка едва не го лиши от първата му световна титла в MotoGP.

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Снимки: Gettyimages