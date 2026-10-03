Марк Маркес: Свърших си работата днес, утре пак

Марк Маркес спечели по категоричен начин спринта на „Мотеги“ и се доближи на седем точки от Хорхе Мартин в битката за титлата в MotoGP през 2027 година.

Световният шампион стартира втори на японското трасе и поведе още във втория завой, след което спечели с над две секунди. След финала пилотът на Дукати разкри, че в екипа му са направили малка промяна по настройките преди старта и се закани да бъде категоричен и в утрешното дълго състезание в Страната на изгряващото слънце.

Категоричният Маркес спечели спринта в Япония пред Диого Морейра

„Да, разбира се, че се разви по план. Целта беше първа редица в квалификацията, защото знаехме, че това ще е важно за добрия резултат в спринта. Направихме малка корекция в настройките за спринта и се почувствах много по-добре върху мотора. Чувствах се комфортно да карам на първата позиция. Свърших си работата днес, утре пак“, каза Маркес.

Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP

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Снимки: Gettyimages